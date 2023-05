Zysk netto sektora bankowego w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 8,83 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 42 proc. - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. W samym marcu zysk wyniósł 2,64 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do marca 2023 roku wyniosły 28,06 mld zł, co oznacza wzrost o 22,6 proc. rok do roku.

Wynik odsetkowy wyniósł 23,5 mld zł, czyli wzrósł 38,8 proc., w tym przychody z tytułu odsetek wzrosły 100 proc. rdr, a koszty odsetkowe wzrosły o 376 proc.

Wynik z tytułu prowizji w okresie od stycznia do marca 2023 roku wyniósł 4,6 mld zł, spadając 1,9 proc. rdr.

Koszty działania banku były na poziomie 12,16 mld zł, o 10,3 proc. wyższe niż przed rokiem.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości wyniosły w I kwartale 2023 roku 1,78 mld zł, rosnąc rdr o 3,1 proc.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych KNF (w zł).