Zyska o prosumentach: Chcemy odejść od systemu opustu

Chcielibyśmy jak najszybciej dokonać odejścia od systemu opustu, oczywiście dla nowych prosumentów, nie dla tych, którzy już funkcjonują na rynku - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Autor: PAP

Data: 29-06-2021, 13:06

fot. shutterstock

Zmiana w systemie rozliczeń dla nowych prosumentów jest konieczna i potrzebna, na pewno nastąpi w 2022 roku - podkreślił we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Zyska zwrócił uwagę podczas spotkania z dziennikarzami, że to Minister Klimatu i Środowiska jest "gospodarzem" Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wiceminister zaznaczył, że wszystkie głosy ws. zmiany systemu rozliczeń prosumentów (opustu) są bardzo ważne. "Nie zakładamy, że jesteśmy nieomylni. Ta dyskusja jest autentyczna i szczera, by osiągnąć jak najlepsze rozwianie legislacyjne, które zafunkcjonuje na rynku i będzie stymulować rozwój rynku" - wskazał.

Kiedy zmiany w przepisach?

Zyska przypomniał, że zmiana w opustach to konsekwencja prawodawstwa europejskiego, w tym dyrektywy rynkowej, która zakłada rozdział rozliczania energii wprowadzanej i pobranej. Zwrócił uwagę, że do 31 grudnia 2023 mamy czas na implementację tej dyrektywy. Jednocześnie powiedział, że jest trochę zaskoczony głosami z wewnątrz administracji rządowej, by obecne regulacje dotyczące opustów obowiązywały po 2023 roku.

"Biorąc pod uwagę co się dzieje na rynku, chcielibyśmy jak najszybciej dokonać odejścia od systemu opustu, oczywiście dla nowych prosumentów, nie dla tych, którzy już funkcjonują na rynku" - powiedział.

Zyska pytany, kiedy dojdzie ostatecznie do zmian w przepisach w tej sprawie zadeklarował, że nastąpi to "na pewno w 2022 roku". "Czy to będzie 1 stycznia, 1 lipca, czy później - nie jestem w stanie powiedzieć. To wynikać będzie z procesu legislacyjnego" - dodał.

Wiceminister zadeklarował, że jeśli będzie taka konieczność, to ponowione zostaną konsultacje społeczne i międzyresortowe projektowanych zmian.