Władimir Putin uczynił broń z żywności, a skutki tego są odczuwalne na całym świecie – ostrzegł Svein Tore Holsether, szef jednej z największych na świecie firm nawozowych – Yara w rozmowie z BBC. Zdaniem ekspertów, ceny żywności w 2023 r. mogą wzrosnąć o prawie 3/4 w stosunku do poziomu z 2021 r.

Żywność bronią w rękach Putina; fot. shutterstock.com

Rosja jest czołowym eksporterem nawozów i chemikaliów używanych do ich produkcji. Ale wojna spowodowała także problemy z zaopatrzeniem i podniosła cenę gazu ziemnego, który jest kluczem w produkcji nawozów. W rezultacie światowe ceny nawozów osiągnęły rekordowy poziom i zmusiły rolników do podwyższenia cen żywności, wywierając presję na konsumentów na całym świecie.

- Putin uczynił broń z energii, a teraz również "uzbroił" żywność - powiedział Holsether BBC na początku Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Rosja – rekordowe dochody z eksportu nawozów

W zeszłym roku Rosja zgromadziła zapasy nawozów do własnego użytku. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, podczas gdy eksport spadł, rekordowe ceny nawozów doprowadziły do ​​70-proc. wzrostu dochodów z eksportu. Moskwa zwiększyła eksport do krajów takich jak Indie i Turcja.

Rosja produkuje również ogromne ilości składników nawozów, takich jak potaż i fosforany. Svein Tore Holsether nazwał tę zależność „potężną bronią”.

- Zbudowaliśmy infrastrukturę w Europie na tanim rosyjskim gazie i teraz widzimy konsekwencje i koszty tego w przypadku żywności i nawozów. Połowa światowej produkcji żywności jest uzależniona od nawozów - powiedział szef Yary.

Rosną ceny nawozów, spada ilość plonów

Na początku stycznia ekonomiści poinformowali, że gwałtowny wzrost kosztów nawozów może obniżyć plony produkcji żywności tak bardzo, że do końca dekady konieczne będzie zwiększenie areału gruntów rolnych odpowiadającego „wielkości Europy Zachodniej”, aby zaspokoić globalny popyt. Dodali, że oznaczałoby to „poważne skutki” dla wylesiania, różnorodności biologicznej i emisji dwutlenku węgla.

W rozmowie z BBC dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva powiedziała, że ​​świat powinien „zwrócić dziś uwagę na nawozy, ponieważ właśnie w tym miejscu widzimy szczególne zagrożenie dla produkcji żywności, a tym samym cen żywności w 2023 roku”.

Ceny żywności w 2023. Będą wzrosty

Dr Peter Alexander ze School of Geosciences na Uniwersytecie w Edynburgu powiedział:

- To może być koniec ery taniej żywności. Chociaż prawie wszyscy odczują skutki tego podczas zakupów, to najubożsi będą walczyć o pozyskanie żywności. Chociaż ceny nawozów spadają ze szczytów, pozostają wysokie i może to nadal przekładać się na utrzymującą się wysoką inflację cen żywności w 2023 r. - dodał dr Peter Alexander.

Jego zdaniem, utrzymujące się wysokie ceny nawozów mogą do końca tego roku podnieść ceny żywności o 74 proc. w stosunku do poziomu z 2021 r.