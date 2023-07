Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w czerwcu wzrosły rdr o 17,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt był zgodny z szacunkiem flash.

Niższe ceny żywności obniżyły w czerwcu inflację o 0,08 pkt proc.; fot. PAP/Leszek Szymański

Inflacja za czerwiec. Dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. wzrosły rdr o 11,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2023 r. opublikowane przez PAP:

czerwiec czerwiec maj maj rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 11,5 0,0 13 0 Inflacja towarów 11,4 -0,2 13,3 0 Inflacja usług 11,7 0,6 12,3 0 Żywność i napoje bezalkoholowe 17,8 -0,3 18,9 0,6 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 12,4 0,4 12,5 0,9 Odzież i obuwie 7,9 -0,9 7,4 0,1 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 14,6 0,0 16,1 -0,1 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 11,0 -0,3 12,4 0,5 Zdrowie 9,9 0,5 10 1,9 Transport -9,7 -0,3 -3,2 -4,3 Łączność 9,1 0,1 9,3 0 Rekreacja i kultura 12,4 1,1 13,3 -0,5 Edukacja 13,7 0,2 13,7 0,1 Restauracja i hotele 14,4 0,7 15 1,3 Inne towary i usługi 13,4 0,0 13,8 1,2

Niższe ceny żywności obniżyły inflację

"Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,3 proc.), odzieży i obuwia (o 0,9 proc.), transportu (o 0,3 proc.) oraz mieszkania (o 0,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt. proc., 0,04 pkt. proc. i po 0,02 pkt. proc." - podał GUS.

Z kolei wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,1 proc.), restauracji i hoteli (o 0,7 proc.) oraz zdrowia (o 0,5 proc.) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,07 pkt. proc., 0,04 pkt. proc. i 0,03 pkt. proc.

Które grupy produktów podnoszą inflację?

Inflacja spadła w czerwcu do 11,5%. Spośród głównych grup produktów i usług wciąż największy jest wzrost ceny żywności – w przeciągu roku to 17,8%, co podniosło inflację o 4,8 pkt. Coraz większe znaczenie ma jednak inflacja bazowa, która w czerwcu oscylowała wokół 11% - piszą na Twitterze analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Spadek cen żywności w czerwcu

Pierwszy od prawie 2 lat (nie licząc Tarczy) spadek cen żywności okazał się zasługą nie tylko sezonowych spadków cen owoców (-3,1% m/m) i warzyw (-0,7%). W czerwcu spadły ceny m. in. mąki, tłuszczy czy cukru, a nawet silnie rosnące ostatnio ceny mięsa wieprzowego - podali analitycy Banku Pekao SA na Twitterze.

Rozpędzenie inflacji bazowej opadło

Inflacja potwierdzona na 11,5% r/r. Bazowa 11,0-11,1%. Rozpędzenie inflacji bazowej opadło. Zagłębienie w szczegóły pozwala stwierdzić, że procesy cenowe hamują. Z jednej strony skonsumowały się już podwyżki cen energii, z drugiej firmy muszą brać pod uwagę niższy popyt - napisali na Twitterze analitycy mBanku.

Inflacja CPI w czerwcu potwierdzona na 11,5%r/r. Dane o strukturze wzrostu cen sugerują spadek inflacji bazowej do ok. 11,1%r/r. RPP gotowa do obniżek stóp NBP jesienią, chociaż powrót inflacji do celu 2,5% pozostaje odległą perspektywą. Tempo dezinflacji zwolni w 2poł23 - napisali eksperci ING.