Producenci żywności i napojów będą musieli opracować innowacyjne produkty, które pomogą konsumentom zmierzyć się ze skutkami katastrofalnych zjawisk pogodowych. W najbliższych latach konsumenci będą częściej sięgać po najnowsze rozwiązania w branży żywności i napojów, aby móc przygotować się na najgorsze - czytamy w raporcie Mintel.

Innowacyjne produkty pomogą konsumentom zmierzyć się ze skutkami katastrofalnych zjawisk pogodowych; fot. unsplash.com

Mintel ogłosił cztery kluczowe trendy, które będą kształtować globalny rynek żywności, napojów i gastronomii w roku 2023 oraz w perspektywie pięciu i więcej lat.

Jednym z nich jest "Prowiant na Każdą Pogodę", czyli w skrócie: konsumenci będą szukać produktów, które pomogą im znieść ekstremalne wahania temperatur – od polarnych mrozów po fale upałów.

Żywność pozwoli przetrwać ekstremalne zjawiska pogodowe

Tworząc rozwiązania pomagające przetrwać wysokie temperatury marki mogą czerpać inspirację z japońskich produktów przeznaczonych do uzupełniania składników odżywczych w organizmie po korzystaniu z sauny. Na przykład bezalkoholowy napój Suntory Lemon Soda (Japonia) jest uważany za najlepszy dodatek do posiłku spożywanego po wizycie w saunie.

Wyzwanie, jakim jest dostarczenie łatwych do przygotowania posiłków podczas gwałtownych powodzi i innych ekstremalnych zjawisk związanych z pogodą, stwarza kolejne pole do popisu dla innowacji. Japonia wyciągnęła wnioski z trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w 2011 roku, dlatego na tamtejszym rynku możemy znaleźć więcej produktów do przechowywania w temperaturze pokojowej i z dłuższym terminem przydatności.

Żywność powinna być "energooszczędna"

Wysokie koszty energii, które konsumenci odczuli w 2022 roku, stanowią impuls do poszukiwania sposobów na jej oszczędzanie. Marki mogą to wykorzystać informując konsumentów, że np. przechowywanie lub przygotowanie danego produktu wymaga zużycia mniejszej ilości energii.

Możemy spodziewać się większej ilości produktów nadających się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej i urządzeniach typu air fryer, które zużywają mniej energii w porównaniu do tradycyjnych piekarników.

Autentyczna potrzeba ograniczenia zużycia energii spowoduje, że konsumenci docenią marki, które umożliwią im dostęp do energooszczędnej żywności i napojów w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Innowacyjna żywność pomoże znieść falę upałów i ogrzeje zimą

W ciągu najbliższych 2-5 lat wzrośnie zapotrzebowanie na innowacje, które pomogą znosić fale upałów, ogrzeją w zimne sezony i przyniosą pocieszenie podczas gwałtownych zjawisk pogodowych.

Lotte Koume Salted Ume Plum & Lemon Candy (Japonia) to słone cukierki o smaku śliwki i cytryny, które zostawiają w ustach chłodzący posmak, a oprócz tego dostarczają organizmowi soli, sodu, potasu i witaminy C.

Krzepiący i rozgrzewający posiłek jako sposób na chłód Ben’s Plant Powered Spicy Lentil Stew (Wielka Brytania) to gulasz warzywny, który jest reklamowany przez producenta jako „krzepiący i rozgrzewający”, zarówno jako samodzielny posiłek, jak i dodatek do ryżu. Danie można odgrzewać w kuchence mikrofalowej. Zawiera

soczewicę, pomidory, wolno gotowane warzywa, zioła i przyprawy, jest więc dobrym źródłem błonnika i protein.

Nowa żywność nie będzie wymagała chłodzenia

Przechowywanie wymagające chłodzenia może być zagrożone na niektórych rynkach z powodu rosnących kosztów energii lub polityki ograniczania zużycia energii, włączając wyłączanie prądu. Oprócz wzmocnienia infrastruktury chłodniczej, firmy mogą zapewnić bezpieczeństwo produktowe poprzez tworzenie formatów do przechowywania w temperaturze pokojowej.

Żywność ochroni przed promieniami UV

Silniejsze promieniowanie UV stworzy zapotrzebowanie na funkcjonalne produkty żywnościowe i napoje, które zadbają o skórę. Marki mogą dodawać do swoich receptur kolagen, likopen lub składniki, które zadbają o zdrowie pocącej się skóry w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności.

Starożytne tradycje wpłyną na rynek żywności

Firmy, zwłaszcza azjatyckie, mogą korzystać ze składników, które mają chłodzące lub

rozgrzewające właściwości według ajurwedy lub tradycyjnej medycyny chińskiej.

Innowacje na rynku żywności na najbliższe 5 lat

W ciągu najbliższych pięciu lat i w dalszej perspektywie innowacje produktowe będą miały kluczowe znaczenie. Raport ONZ Zjednoczeni w Nauce 2022 (United in Science 2022) przewiduje "z 93% prawdopodobieństwem, że w kolejnych latach co najmniej jeden rok na pięć będzie cieplejszy niż rok 2016, w którym zarejestrowano najwyższą średnią temperaturę, co oznacza, że średnie temperatury w latach 2022-2026 będą

wyższe niż temperatury odnotowane w ciągu ostatnich pięciu lat".

Ocieplenie klimatu oznacza zapotrzebowanie nie tylko na produkty dla szerokiej rzeszy odbiorców, ale również takie, które zaspokoją specyficzne potrzeby, np. specjalne diety, produkty dla dzieci i starszych osób. Marki produktów dla zwierząt mogą również zadbać o to, by pomóc zwierzętom lepiej znosić ekstremalne warunki pogodowe. W latach 2018-2019 producenci karmy dla psów na Filipinach podkreślali, że dodawany do niej tłuszcz wzmacnia odporność zwierząt na upały, chroniąc je przed wyczerpaniem z powodu wysokiej temperatury, udarem cieplnym oraz hipotermią.

Innowacje to również opracowywanie formatów łatwych w użyciu, na przykład produktów, których przygotowanie wymaga jedynie dodatku wody lub które mogą być przygotowywane do spożycia w warunkach racjonowania żywności (samopodgrzewające opakowania itp.).