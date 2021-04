Żywność ma coraz większe znaczenie w obrotach polskiego eksportu

- Pandemia Covid-19 nie załamała polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. W 2020 roku jego wartość wzrosła w stosunku do roku 2019 o 7 % i wyniosła 34 mld euro, czyli wzrosła o 2,2 mld euro w stosunku do roku poprzedniego. Saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2020 r. osiągnęło poziom 11,7 mld euro. Oznacza to wzrost o ponad 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w polskim eksporcie w ubiegłym roku wzrósł, co oznacza, że sprzedaż żywności ma coraz większe znaczenie w obrotach polskiego handlu zagranicznego ogółem. Należy zaznaczyć, że polscy eksporterzy udowodnili, że są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez partnerów handlowych z zagranicy. Żywność jest produktem pierwszej potrzeby i w obliczu globalnego kryzysu jej dostępność jest ważnym wyzwaniem dla funkcjonowania łańcucha żywnościowego. Resort rolnictwa apeluje do polskich konsumentów aby kupowali polskie produkty podkreślając solidarność z polskimi rolnikami - mówi Mieczysław Twaróg.

Silna polska marka żywności

Również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest także zdania, aby polscy konsumenci nabywali rodzime artykuły rolno-spożywcze wspierając w ten sposób polskie rolnictwo i przemysł spożywczy.

- Wiedza o sytuacji rynkowej pozwala producentom żywności rozpoznać potrzeby polskich konsumentów i spełnić ich oczekiwania, co oznacza, m.in. rosnące zainteresowanie polskich konsumentów żywnością ekologiczną. W eksporcie żywności nadal istotne znaczenie posiada dywersyfikacja rynków zbytu. W tym zakresie ważną rolę mają do odegrania radcowie rolni funkcjonujący w ambasadach RP. Należy podkreślić, że wg prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita Dariusza Sapińskiego, pandemia zmieniła rynek i spowodowała konieczność poszukiwania nowych form sprzedaży, z uwzględnieniem tworzenia własnych sklepów online. Polska żywność postrzegana jest na świecie jako żywność spełniająca najwyższe unijne standardy jakości. W tym zakresie należy kontynuować działania nad tworzeniem marki polskiej żywności, która stanowić będzie siłę motoryczną rozwoju przemysłu rolno-spożywczego - dodaje.

