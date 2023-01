Mintel ogłosił cztery kluczowe trendy, które będą kształtować globalny rynek żywności, napojów i gastronomii w roku 2023 oraz w perspektywie pięciu i więcej lat.

Trendy pokazują, w jaki sposób w warunkach ciągłej niepewności i nowych wyzwań następuje ewolucja fundamentalnych zachowań konsumentów kształtowanych przez takie czynniki rozwoju trendów, jak Wartość, Doświadczenia i Otoczenie.

Trendy na 2023 r.

Kierunki rozwoju trendów – które dotyczą kwestii takich jak kosmos, zmiany klimatyczne, wydajność pracy mózgu oraz zmęczenie natłokiem informacji – pokazują, że marki mogą pomóc konsumentom zaadaptować się do życia w niepewnym świecie. Marki powinny wspierać konsumentów poszukujących wartości, dostarczać efektywnych formuł produktowych i zachęcać do czerpania przyjemności z jedzenia i picia.

Patrząc w przyszłość Alex Beckett, Dyrektor Mintel Food & Drink, wyjaśnia, w jaki sposób w nadchodzących latach firmy będą się dostosowywać, dywersyfikować i wprowadzać innowacje, aby uspokoić zaniepokojonych konsumentów.

Prowiant na Każdą Pogodę. Przygotowani na żywioł

- Adaptacja i pomysłowość – dwie cechy, które wyznaczą kierunek innowacji, aby pomóc konsumentom zmierzyć się ze skutkami katastrofalnych zjawisk pogodowych. Konsumenci będą szukać produktów, które pomogą im znieść ekstremalne wahania temperatur – od polarnych mrozów po fale upałów. Wyzwanie, jakim jest dostarczenie łatwych do przygotowania posiłków podczas gwałtownych powodzi i innych ekstremalnych zjawisk związanych z pogodą, stwarza kolejne pole do popisu dla innowatorów. Autentyczna potrzeba ograniczenia zużycia energii spowoduje, że konsumenci docenią marki, które umożliwią im dostęp do energooszczędnej żywności i napojów w ekstremalnych warunkach pogodowych. Silniejsze promieniowanie UV stworzy zapotrzebowanie na funkcjonalne produkty żywnościowe i napoje, które zadbają o zdrową skórę, przy czym w obliczu problemów z łańcuchem dostaw sprawdzą się produkty o przedłużonej trwałości. Oprócz spełniania oczekiwań szerokiej rzeszy odbiorców marki będą tworzyć innowacje uwzględniające specyficzne potrzeby dietetyczne, w tym dla dzieci i osób starszych. Marki produktów dla zwierząt mogą również zadbać o to, by pomóc zwierzętom lepiej znosić ekstremalne warunki pogodowe.

Mózg na Wysokich Obrotach. Koncentracja i produktywność

- Koncentracja i produktywność to ostatnio najważniejsze aspekty mentalnego i emocjonalnego dobrostanu. Konsumenci będą poszukiwać żywności i napojów, które zwiększą ich zdolności poznawcze, pozwolą poradzić sobie ze stresem i zoptymalizują pracę mózgu. Przez najbliższe kilka lat możemy spodziewać się promowania dobrze znanych, naturalnych składników energetycznych, takich jak owoce i warzywa, a także kofeina (w umiarkowanych ilościach). Jednak konieczne będzie poparcie haseł marketingowych badaniami, które dostarczą konsumentom konkretnych dowodów na to, że naturalne i funkcjonalne składniki – od witamin z grupy B po nootropy – korzystnie działają na zdrowie poznawcze. Najnowsze badania i patenty dotyczące osi mózgowo-jelitowej będą okazją do podkreślenia, w jaki sposób pro-, pre- i post-biotyki wpływające korzystnie na mikrobiom jelitowy pomagają jednocześnie zadbać o zdrowy mózg, co stworzy popyt na świeże produkty bogate w błonnik.

Nie tylko nowe technologie, czyli "Kosmiczne Ukojenie"

- Już niedługo kosmos stanie się mniej odległy i bardziej namacalny. Wykorzystując pragnienie eskapizmu branża żywności i napojów będzie czerpać inspirację z kosmicznych technologii i „ziemskich" innowacji inspirowanych odkryciami kosmicznymi, takimi jak minerały księżycowe czy technologie przygotowywania posiłków w warunkach zerowej grawitacji. Na urok nowości wciąż nieodkrytej przestrzeni kosmicznej szczególnie wyczulone będzie pokolenie Z, które straciło złudzenia wobec świata w jego obecnym kształcie. Marki powinny także zwrócić uwagę na rolę, jaką kosmos odegra w życiu pokolenia Alfa. Pojawią się nowe technologie, pozwalające m.in. na zwiększenie efektywności upraw czy uzyskiwania białka w proszku, poszerzając spektrum kosmicznych inspiracji dla marek z branży żywności i napojów. Astronauci potrzebują rozwiązań żywieniowych, które umożliwią im wieloletnie misje w dalekie przestrzenie kosmiczne. Jednocześnie przełomowe wynalazki w tej dziedzinie mogą być z powodzeniem wykorzystane na Ziemi.

Minimum Słów. Uproszczony marketing

- W komunikacji marek z konsumentami kluczem do sukcesu okaże się prostota i przejrzystość. Komunikacja marketingowa zostanie wkrótce uproszczona i ograniczona do kilku najważniejszych punktów, a konsumenci będą szukać marek, które na opakowaniu zaprezentują wyłącznie zalety produktu, zostawiając opowiadanie historii stronom internetowym, mediom społecznościowym i marketingowi. Produkty o prostym wzornictwie, które podkreślają użycie naturalnych składników i najważniejsze korzyści dla zdrowia, przyciągną uwagę konsumentów, którym zbyt duża ilość informacji utrudnia dokonanie wyboru. W ciągu najbliższej dekady konsumenci będą bardziej polegać na rozwiązaniach wirtualnych, szukając inspiracji, wiedzy i potwierdzenia decyzji zakupowych. Marki będą przekazywać informacje w serwisach e-commerce, aby opowiadane przez nie historie i informacje o korzyściach dotarły do konsumentów, którzy korzystają z cyfrowych asystentów lub inteligentnych lodówek i którzy odrzucają pozycje niespełniające określonych kryteriów. Zakupy żywności i napojów w metawersum wkrótce także staną się rzeczywistością.