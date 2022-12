Mimo obciążenia podatkami polska żywność na Wyspach jest zaskakująco tania. Bywa nawet, że dużo tańsza niż w Polsce. Jak to możliwe? - informuje money.pl.





Polska żywność tańsza na Wyspach. "To przez drogie państwo"/fot. shutterstock

Polskie sklepy na Wyspach kuszą niskimi cenami

Polska sieć sklepów "Mieszko" na Wyspach Brytyjskich zachęca klientów do tanich zakupów. W ofercie ma polskie produkty, np. kilogramowy twaróg na sernik z OSM Włoszczowa w cenie 1,99 funta za opakowanie (ok. 10,70 zł). Ten sam produkt w jednej z dużych sieci w Polsce kosztuje obecnie 16,29 zł.

Jak to możliwe, że produkty z Polski kosztują na Wyspach tyle samo co u nas, a czasami mniej?

W kwietniu brytyjski rząd przywrócił 20-proc. VAT na żywność, do tego dochodzą cła, opłaty weterynaryjno-sanitarne i spore koszty transportu. Gdyby brytyjskie władze wprowadziły zerowy VAT na podstawowe towary żywnościowe, tak jak ma to miejsce w Polsce, to twaróg z Włoszczowej kosztowałby tam mniej, bo ok. 1,60 funta za 1 kg, czyli równowartość 8,60 zł (cena uwzględnia cło, opłaty i marże sprzedawcy), a masło z Mlekopolu - 1,30 funta (6,90 zł).

Zdaniem eksperta ceny polskich artykułów spożywczych na Wyspach są zbyt niskie w stosunku do realiów rynkowych, ale wyklucza on celowe działania polskich producentów w celu utrzymania się na tamtejszym rynku.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zapewnia, że marże na żywność w Polsce są niewielkie z kilku powodów: rosnącej inflacji, zubożenia społeczeństwa i poziomu cen, którego żądają od nich producenci żywności. Jej zdaniem handel nie przyczynia się do rosnącej drożyzny w sklepach - czytamy w money.pl.