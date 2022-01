Żywność w 2022 będzie tańsza? Jest jeden warunek

Obniżenie VAT-u na żywność spowolni dynamikę wzrostu cen żywności? Ekonomista wskazuje, że to od producentów i dystrybutorów zależało będzie, w jakim stopniu zerowa stawka podatku znajdzie odzwierciedlenie w finalnej cenie.

Czy ceny żywności w 2022 będą rosły wolniej niż w 2021?. fot. PAP/Mateusz Marek

W poniższym tekście rozmawiamy o tym, jak zerowa stawka VAT na żywność może wpłynąć na gospodarkę i inflację oraz czy konsumenci odczują obniżenie cen.

Zerowy VAT a ceny żywności w 2022

Tymczasowa zerowa stawka VAT na żywność może wejść w życie od 1 lutego 2022 roku. Obniżka ma dotyczyć produktów spożywczych, które mają 5-proc. stawkę VAT. Jak to może wpłynąć na gospodarkę i inflację?



Punktem wyjścia dla obniżek VAT na żywność i inne produkty pierwszej potrzeby jest założenie, że wysoka inflacja w kraju jest w znaczącej mierze pochodną rozregulowania globalnych rynków przez skutki pandemii COVID-19 oraz że w związku z tym ma ona charakter przejściowy. Działania te bazują na oczekiwaniach, że w trakcie 2022 roku sztywności podażowe na światowych rynkach surowców, materiałów i półproduktów rozładują się na tyle, aby osłabić presję na dalszy wzrost cen przynajmniej niektórych artykułów konsumpcyjnych. Obniżki VAT mają w tej sytuacji na celu zmniejszenie odczuwalności inflacji dla społeczeństwa w najbliższej przyszłości, zanim mechanizmy rynkowe zaczną przywracać globalną równowagę. W takim sensie mogą one przynieść pewną ulgę zarówno konsumentom, jak i producentom żywności (którzy doświadczają presji na marże ze strony sieci handlowych). Trzeba natomiast pamiętać, że rozwiązania takie same z siebie nie mogą odwrócić procesów inflacyjnych, a jedynie chwilowo złagodzić ich dotkliwość. Kluczowe dla dalszego kształtowania się cen żywności w kolejnych miesiącach będą i tak zjawiska zachodzące w sferze realnej, przy czym rzeczywiście bardzo duże znaczenie mają tutaj trendy globalne w zakresie cen czynników produkcji rolniczej, kosztów energii i paliw czy wreszcie – za pośrednictwem kanałów handlu zagranicznego – samych cen żywności na rynkach światowych.

Czy ceny żywności w 2022 będą niższe?

A może powinno się obniżyć nie tylko 5-procentowy, ale też i wyższy VAT na żywność?



Celem działania rządu nie jest w tej chwili obniżanie podatków ogółem, a jedynie zmniejszenie dotkliwości szybkiego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla społeczeństwa. Z tego względu wybór padł na te kategorie produktów, które odgrywają największą rolę w konsumpcji bieżącej i mają największe udziały w koszyku inflacji. Wśród produktów żywnościowych stawką 5-proc. obłożone są właśnie najpowszechniej kupowane artykuły.

Czy konsumenci odczują niższe ceny produktów spożywczych?

Mówimy o produktach obłożonych stawką 5%. Oznacza to, że na poziomie pojedynczego produktu percepcja wpływu wprowadzenia zerowej stawki na cenę detaliczną może do pewnego stopnia zacierać się w oczach konsumentów. Jednak na poziomie całego koszyka żywności kupowanego przez konsumenta, przy jego wysokim udziale w łącznych wydatkach konsumpcyjnych (blisko 28% nie licząc napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych), obniżenie kosztu zakupu o stawkę podatku byłoby z pewnością realną ulgą dla domowych budżetów. Według szacunków Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność może obniżyć łączną inflację (tzn. zmniejszyć skalę wzrostu średniego poziomu cen wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku) o od 0,8 do 1,0 punktu procentowego w okresie, w którym stawka ta będzie utrzymywana. Gdyby taka skala wpływu została rzeczywiście osiągnięta, to można byłoby mówić o realnej odczuwalności.

Jak niższy VAT wpłynie na ceny żywności w 2022?

Niestety nie można zakładać, że obniżka stawki VAT wpłynie na cenę detaliczną w skali 1:1 – to od producentów i dystrybutorów zależało będzie, w jakim stopniu zerowa stawka podatku znajdzie odzwierciedlenie w finalnej cenie, a w jakim zostanie wykorzystana do podniesienia marży. Na to nakładać się mogą efekty dochodowe – jeżeli detaliczne ceny produktów objętych redukcją VAT rzeczywiście obniżą się, to zwiększy się nieco dochód rozporządzalny konsumentów, którzy będą mogli przeznaczyć te „dodatkowe” środki na zwiększenie zakupów. Jeżeli przeznaczą je na zakup żywności, to wygenerowany w ten sposób dodatkowy popyt może mieć wpływ na ceny, ograniczając w pewnym stopniu oddziaływanie obniżki podatków. Trzeba wreszcie pamiętać, że obniżki VAT zapowiedziane są jako działanie tymczasowe, a przywrócenie „normalnych” stawek ponownie podbije ceny.