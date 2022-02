Autentyczna włoska pizza

Nowością w ofercie NORTH COAST, największego w Polsce dystrybutora włoskich produktów premium dla handlu i gastronomii, są mąki MOLINO DALLAGIOVANNA. To jeden z najstarszych producentów mąki we Włoszech, który od blisko 200 lat wytwarza ją tradycyjnymi metodami. Profesjonaliści polecają ją do wypieku autentycznej włoskiej pizzy oraz przygotowania innych pszennych specjałów słonecznej Itali.

Autor: Artykuł promocyjny NORTH COAST

Data: 22-02-2022, 08:15

Polacy kochają pizzę, co potwierdza 73% respondentów w badaniu zrealizowanym przez NORTH COAST dotyczącym zwyczajów żywieniowych Polaków. Właśnie to danie kuchni włoskiej najczęściej zamawiane jest w restauracjach. Nie jest tajemnicą, że idealny smak pizzy zależy przede wszystkim od ciasta, a o jego jakości decyduje mąka. MOLINO DALLAGIOVANNA to włoski młyn, który od 1832 roku kultywuje tradycyjne metody jej produkcji. To jedyny producent, który nadal myje pszenicę wodą, co uwalnia ziarna od wszelkich zanieczyszczeń, nadaje im odpowiednią miękkość, a mące bielszy kolor. Dzięki temu wyrabiane ciasto będzie miękkie, elastyczne oraz łatwe do pracy, a po wypieku idealne z doskonale rozwiniętymi puszystymi brzegami.

W ofercie NORTH COAST dostępnych jest kilka gatunków mąki MOLINO DALLAGIOVANNA w opakowaniach gastronomicznych. Dwie z nich posiadają certyfikat AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), który potwierdza, że są rekomendowane przez profesjonalistów do wypieku pizzy neapolitańskiej, typowego, lokalnego produktu, o szczegółowo określonej charakterystyce. Poza tym mąki MOLINO DALLAGIOVANNA świetnie sprawdząją się przy przygotowaniu pizzy klasycznej, włoskiej focaccii, a także świeżych makaronów, czy kluseczek gnocchi.

NORTH COAST

www.northcoast.com.pl