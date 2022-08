Daj Sobie Czas z Dan Cake

Autor: Artykuł promocyjny Dan Cake

Data: 30-08-2022, 14:21

Imieniny stryjka czy ciągnące się w nieskończoność imprezy urodzinowe dzieci na salach zabaw - każdy z nas ma w pamięci jakieś spotkanie, które było niczym innym jak stratą czasu. I to czasu, który moglibyśmy wykorzystać znacznie lepiej! „Wolne od obowiązków” to jesienna aktywacja Dan Cake, w ramach której marka zachęca do tworzenia zabawnych usprawiedliwień. A wszystko po to, by można było swoje wolne chwile wykorzystać, na co tylko się chce!

Życie to sztuka wyboru

Wrzesień to okres pożegnania wakacji, leniwych poranków i powrotu do rutyny dnia powszedniego. Wstawanie razem z budzikiem, szykowanie się do wyjścia oraz dojazdy do pracy i szkoły znów staną się codziennym scenariuszem. W natłoku obowiązków, które mamy do zrealizowania każdego dnia, zaczynamy znów odczuwać niedobór czasu na sprostanie tym wszystkim zadaniom.

Dan Cake wie, jak bardzo cenny, ale i deficytowy jest to zasób, dlatego w swojej komunikacji promuje ideę „Daj Sobie Czas”. Jako producent pakowanych ciast oraz wyrobów piekarniczych swoją ofertę kieruje do osób, które znają wartość swojego czasu i cenią produkty, które ułatwiają życie.

Daj Sobie Czas

– Dan Cake zawsze był blisko ludzi. To właśnie codzienność i realne sytuacje użycia produktów są dla nas inspiracją do ciągłego rozwoju marki. Zależy nam, by jak najlepiej wpisać się w prawdziwe potrzeby naszych klientów i znaleźć na nie odpowiedź. Stąd pomysł na platformę komunikacji „Daj Sobie Czas”, która zachęca do złapania dystansu względem codziennej gonitwy. Idea ta opiera się na atrybutach naszych produktów, ale także doskonale adresuje oczekiwania odbiorców, którzy wierzą w to, że w życiu liczą się relacje i drobne momenty, bo to one tworzą nasze wspomnienia i budują wartości, którymi się kierujemy na co dzień. Dan Cake, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferuje pragmatyczne rozwiązania pomagające zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie posiłków i przeznaczyć go na co tylko się chce – wyjaśnia Wiktor Kowalski, Brand Manager Dan Cake.

Na dobry początek dnia

Produkty Dan Cake sprawdzają się w wielu sytuacjach, ale jednym z niekwestionowanych bestsellerów marki są Bułeczki Mleczne, które dobrze wpisały się w naszą śniadaniową rzeczywistość. Dostępne są w sprzedaży w kilku wariantach: klasycznym z aż 31% zawartością mleka oraz w wersjach z dodatkiem kawałków czekolady bądź kostki truskawkowej. Co ważne, nie zawierają one konserwantów. Ich wyjątkowy, niepowtarzalny smak sprawia, że biją rekordy popularności i znajdziemy je nie tylko na śniadaniowych stołach Polaków, ale także w lunchboxach przygotowywanych na wynos do pracy czy szkoły. Ich dużym atutem jest to, że można je spożywać nie tylko wprost z opakowania, ale także jako bazę do dań na słodko, zamiast klasycznego pieczywa.

Jaki stosunek mają Polacy do śniadań?

Poranki są zawsze pełne pośpiechu, dlatego trzeba dobrze wyznaczać priorytety, żeby ze wszystkim zdążyć. Ważnym punktem początku dnia, którego nie powinno się pomijać, jest oczywiście posiłek. W czasach postpandemicznych grupa Polaków, traktujących śniadania jako obowiązkowy punkt dnia, urosła już do ponad 75%, co jest zgodne z trendem zwrotu uważności na regularność posiłków. Zyskująca na popularności ostatnimi czasy praca zdalna pozwoliła niektórym na celebrowanie spokojniejszych i bardziej obfitych śniadań. Coraz bardziej powszechnym oczekiwaniem wobec śniadań wśród Polaków jest jednak fakt, by były łatwe w przyrządzaniu i przede wszystkim smaczne! Dlatego Bułeczki Mleczne Dan Cake tak dobrze wpisują się w tę okazję. Można je spożywać zarówno prosto z opakowania, jak i z wieloma ulubionymi dodatkami, takimi jak dżemy, twaróg, jogurt czy miód.

Wrześniowe powroty do szkoły

Dan Cake tej jesieni postanowił zadbać nie tylko o pyszne drugie śniadanie dla uczniów - w postaci Bułeczek Mlecznych w różnych wariantach - ale przygotował również coś dla rodziców. W ramach nowej aktywacji konsumenckiej marka zachęca do tworzenia autorskich usprawiedliwień od niechcianych obowiązków. To nawiązanie do resentymentu szkolnych dzienniczków z przyczynami nieobecności. Dan Cake daje tym samym wolne od uciążliwych zobowiązań, by móc się oddać temu, czego tak na prawdę się chce. To akcja, która wpisuje się w założenia nowej platformy „Daj Sobie Czas” - zachęcająca wszystkich do celebracji wolnych chwil we własnym stylu.

Konkurs na najlepszą wymówkę odbywa się na stronie www.BuleczkiMleczne.pl, a akcja trwa od 30 sierpnia do 30 września br. Najciekawsze propozycje uczestników zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.