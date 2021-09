ICER – stabilny wypiek, stabilny zysk

Odroczony wypiek pieczywa to technologia, która umożliwia wstrzymanie i opóźnienie fermentacji ciasta. Produkty wytwarzane z zastosowaniem technologii odroczonego wypieku charakteryzują się lepszym aromatem, chrupiącą skórką, delikatniejszym smakiem, mniejszym udziałem drożdży i dłuższym okresem świeżości. To co jednak najważniejsze to fakt, że produkty te są bezpieczne dla zdrowia.

Świadomość oraz potrzeby Klientów z roku na rok ewoluują w kierunku produktów o wyższej jakości. W pieczywie objawia się to w postaci bogatego smaku i wyjątkowej świeżości. Identyfikując oczekiwania konsumentów oraz producentów polska firma Eco Trade Sp. z o.o. stworzyła nowoczesna linię produktów ICER do odroczonego wypieku.

Dlaczego odroczony wypiek i wspierająca go linia ICER?

Przede wszystkim dlatego, że technologia ta pozwala sterować procesem produkcyjnym w taki sposób, aby efekt pracy piekarzy był dostępny dla Konsumenta dokładnie wtedy kiedy tego oczekuje. Jednak nie jest to jedyna zaleta odroczonego wypieku. Kolejną jest możliwość optymalizacji procesu produkcji. Zmniejsza to koszty wytworzenia, zwiększa konkurencyjność producentów, a Klientowi końcowemu oferuje produkt wysokiej jakość za przystępną cenę. Firma Eco Trade budując linię ICER skupiała się na tym aby wymienione zalety podnieść na wyższe poziomy poprzez poprawę smaku wyrobów gotowych oraz stabilny i wysoki jakościowo produkt.

Pomimo tego, że w artykule odnosimy się do technologii odroczonego wypieku, wymienione produkty mają swoje zastosowanie również w tradycyjnych metodach wypieku. Uzyskujemy wówczas pieczywo o delikatnym miękiszu i wydłużonej świeżości.

W ramach oferowanego asortymentu linii ICER możemy wyróżnić:

ICER Bułka Śniadaniowa. Opóźniony rozrost pozwala na uzyskanie pieczywa o wyjątkowo wysokiej jakości. Skutkuje to uzyskaniem delikatnego miękiszu i dłuższej świeżości pieczywa. Bułka uzyskuje charakterystyczne pęknięcia.

ICER Bułka Dyniowa to 30% mieszanka mączna z dynią przeznaczona do produkcji pieczywa drobnego o odroczonym wypieku. Wypieczone bułki mają złocistą, chrupiącą skórkę.

ICER Ciasto Drożdżowe o smaku jogurtowym. To mieszanka mączna do produkcji drobnego asortymentu cukierniczego metodą odroczonego wypieku przygotowana specjalnie dla amatorów słodkich wypieków.

Na wyjątkową uwagę wśród produktów do odroczonego wypieku zasługuje ICER Stabil, flagowy dodatek wypiekowy firmy Eco Trade. Działanie 3 % dodatku wypiekowego oparte jest na odpowiednio zaprojektowanym kompleksie enzymatycznym. Zostało to potwierdzone licznymi, zakończonymi sukcesami, wdrożeniami produktu w największych piekarniach w Polsce. Zadowoleni Klienci wielokrotnie podkreślali wyjątkowe cechy organoleptyczne i smakowe pieczywa, którego składnikiem jest m.in. Icer Stabil.

„Stabilny wypiek, stabilny zysk” to hasło, za którym stoi kompozycja składników, które gwarantują powtarzalność produkcji bez konieczności zmian w technologii prowadzenia ciast, odraczania i wypieku. Zastosowanie produktów linii ICER pozwala wydłużyć okres świeżości pieczywa. Pod hasłem „stabilność” kryje się również trwałość produktu w czasie całego procesu logistycznego pieczywa z piekarni do punktu sprzedaży. W sklepowych piecach bułki i chleby są dopiekane i nabierają apetycznej, złocistej barwy. Następnie trafiają już na półki i do koszyków zadowolonych Klientów.