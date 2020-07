Ishida usprawnia produkcję makaronu

Zdecydowaliśmy się na zakup maszyn firmy Ishida ze względu na ich niezawodność oraz precyzyjne i szybkie działanie, mówi Patryk Dybał.

Naszym celem było zwiększenie wydajności przy zachowaniu tych samych wymiarów całej maszyny pakującej, dodaje.

Aktualnie posiadamy pięć sztuk naważarek CCW oraz pięć sztuk wag dynamicznych DACS. Najstarsza została zakupiona już 12 lat temu, następnie dokupywaliśmy kolejne biorąc pod uwagę potrzeby produkcyjne oraz rozwój firmy, ostatnie zakupiliśmy w marcu tego roku.

Na początkowym etapie wdrożenia urządzeń, ugościliśmy przedstawiciela firmy Fenix Systems, głównego dystrybutora marki Ishida w Polsce. Ich reprezentant zajął się kompleksową instalacją urządzeń oraz szkoleniem osób pracujących na stanowiskach. Szkolenie zostało przeprowadzone na naszych urządzeniach oraz zostało przygotowane w bardzo profesjonalny sposób. Samo wdrożenie maszyn zajęło tylko trzy dni.

Urządzenia marki Ishida posiadają prosty i intuicyjny w użyciu panel sterowania. Dzięki maszynom o których mowa nasza praca została ułatwiona, polega na sprawdzeniu czy wszystkie podzespoły i urządzenia współpracujące, takie jak paczkarka - odpowiednio działają, wyjaśnia Patryk Dybał.

Naważarki Ishidy ważą produkt w odpowiednich proporcjach, następnie jest on pakowany do specjalnie przystosowanych opakowań. Dzięki nim poprawiła się dokładność odważanych porcji, przez co straty związane z niedokładnością zostały ograniczone.

Największe korzyści z maszyn Ishida? Zdecydowanie większa dokładność oraz płynność w odbiorze produktów, ważeniu oraz transporcie. Wcześniej ważenie odbywało się ręcznie na zwykłych wagach szalkowych, co zajmowało bardzo dużo czasu, później wykorzystywaliśmy wagi od polskiego producenta.

Co najważniejsze, do uruchomienia i obsługi linii produkcyjnej aktualnie potrzebna jest jedna osoba. Przygotowanie linii produkcyjnej zajmuje około 10 minut. Przezbrojenie lub konserwacja trwają tylko od 10 do 40 minut w zależności od czynności i umiejętności oraz doświadczenia osoby obsługującej.

Przed uruchomieniem produkcji sprawdzana jest czystość oraz sprawność urządzenia. Przy zmianie formy makaronu maszyna jest dokładnie sprzątana, aby nie mieszać produktów. Czyszczenie ma miejsce trzykrotnie: zarówno na początku tygodnia jak i przy zmianie asortymentu oraz końcem tygodnia.