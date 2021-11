Świąteczne propozycje Eco Trade

Jako polski producent mieszanek dla piekarstwa i cukiernictwa nie ograniczamy się tylko do samej działalności produkcyjnej. Spółka Eco Trade pragnie również inspirować swoich Klientów, pokazywać możliwości wykorzystania mieszanek do tworzenia przepysznych i różnorodnych wypieków.

Jesień oraz zima to czas, w którym wzrasta zapotrzebowanie na witaminy oraz dodatkową dawkę energii. Gorąca herbata z cytryną i aromatyczny bochenek świeżego chleba z pomidorem i oliwkami to naszym zdaniem idealna propozycja. Wzbogaci ona śniadania w czasie chłodnych ponurych poranków. Nasi Technolodzy opracowując specjalną recepturę na bazie chleba „Wójta” z dodatkiem liofilizowanych pomidorów oraz oliwek, kierowali się chęcią przeniesienia nas, w tym niezbyt przyjaznym okresie, na południe Europy. Pieczywo to nawiązuje bowiem do smaków i aromatów kojarzących się z Morzem Śródziemnym.

Jednak pieczywo to nie wszystko. Jak wszyscy wiemy, nic tak nie poprawia humoru, jak porcja czekoladowej przyjemności. Nasi Mistrzowie cukiernictwa opracowali również coś i dla miłośników deserów. Za kilka tygodni święta. Na te dni zostało przygotowanych kilka inspiracji idealnie pasujących na świąteczny stół.

Ciasto „Makowo-Orzechowe” to delikatne połączenie blatu makowego i orzechowego oraz masy czekoladowej.

Oczywiście na rodzinnych spotkaniach przy choince nie może zabraknąć piernika. Nasza propozycja to m.in. „Chrupiący Piernik”. Dzięki odważnemu połączeniu piernika, chrupki, ponczu oraz żelu karmelowego ciasto to zaspokoi najbardziej wyszukane gusta Klientów.

Dla amatorów ciast kokosowych przygotowaliśmy deser z masy kokosowej, ciasta czekoladowego i wiśni o przekornej nazwie „Kokosowa Wiśnia”. Niepowtarzalny smak kokosu oraz wyrazisty smak wiśni sprawi, że z każdym kęsem nasze kubki smakowe będą zachwycone.

Te i wiele innych receptur znajdą Państwo w naszym jesienno – zimowym katalogu.

Życząc wielu przepysznych inspiracji zapraszamy do kontaktu z naszymi Przedstawicielami oraz Technologami. Służą oni pomocą i fachowym doradztwem.