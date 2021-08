Ważenie, pakowanie i kontrola jakości płatków zbożowych i musli – Ishida zwiększa dokładność dzięki elastyczności

Zespół projektowy Ishida, we współpracy z klientem, opracował nową, wysokowydajną linię pakującą, składającą się z w pełni automatycznych naważarek wielogłowicowych i systemów kontrolnych. Linia zapewnia pełną elastyczność i lepszą kontrolę jakości podczas produkcji płatków owsianych i musli w Peter Kölln GmbH & Co.

Data: 20-08-2021, 09:26

Aby sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu na swoje produkty, Peter Kölln potrzebował rozwiązania do pakowania, które byłoby w stanie obsłużyć szeroką gamę formatów opakowań i było odpowiednie zarówno dla musli jak i płatków zbożowych. Ponadto producentowi zależało na wysokowydajnym systemie kontroli jakości.

Rozwiązanie stworzone przez Ishida – składające się z dwóch naważarek wielogłowicowych CCW-RS, systemu kontroli rentgenowskiej IX-GA-4075 i wagi kontrolnej DACS-G – pozwala obsługiwać różne rodzaje musli i płatków, a także różne formaty opakowań, które w przypadku tego producenta zawierają od 325g do 1kg produktu. Linia może pracować z prędkością do 140 opakowań na minutę (po 70 na każdej maszynie), z dokładnością do 0,5% wagi docelowej.

„Ogromna elastyczność oferowana przez nową linię, pozwala nam przetwarzać bardzo szeroką gamę produktów, na jednym systemie, z dużą prędkością.” Modernizacja techniczna umożliwiła firmie rozszerzenie swojej oferty o nowy produkt – płatki owsiane.

Wstępnie wymieszane musli i Fleks są podawane przez podnośnik kubełkowy na dwie wagi. Zboże przechodzi przez rynny wlotowe na stoły dyspersyjne, gdzie bardzo czułe ogniwo obciążnikowe Ishida ze sprzężeniem zwrotnym do podajnika zapewnia równomierny i stały przepływ produktu do podajników promieniowych. Wszystkie leje są wyposażone w zasuwy zapobiegające wyciekom, aby drobny produkt nie wydostawał się podczas procesu ważenia.

Mikroprocesor jest w stanie w ułamku sekundy obliczyć optymalną kombinację lejów, która pozwoli osiągnąć wynik najbardziej zbliżony do wagi docelowej. Precyzyjnie dozowane porcje są następnie uwalniane bezpośrednio do maszyny pakującej. Do płatków stosuje się folię powlekaną aluminium, a musli pakowane są w przezroczyste plastikowe torby, a następnie w kartonowe pudła.

Szczególnym wyzwaniem, jakie stwarza w pełni automatyczne ważenie produktów zbożowych, jest ilość generowanego pyłu. Konstrukcja naważarek CCW-RS zapewnia delikatny przepływ produktu, wszystkie części stykowe są również polerowane elektrostatycznie, aby zminimalizować ryzyko osiadania kurzu. Dodatkowo, aby zapobiec zanieczyszczeniu kurzem, wagi są umieszczone w specjalnej osłonie przeciwpyłowej z wyciągiem powietrza.

Po wykonaniu ważenia i napełnieniu opakowań, linia pakowania, która do tej pory była podzielona, łączy się w jeden pas, a produkty przechodzą proces dokładnej kontroli. System kontroli rentgenowskiej Ishida IX-GA-4075 wykrywa kamień, szkło i metal – wszystkie ciała obce, które mogą występować w produktach zawierających rodzynki i orzechy – z wysoką niezawodnością. Opakowania zawierające zbrylony produkt, co również uważane jest za wadę jakościową, są eliminowane za pomocą zintegrowanej dyszy powietrznej.

„Jesteśmy świadomi jakości i zawsze dążymy do osiągnięcia jej maksimum” – wyjaśnia Denise Stoldt, technical project planner w Peter Kölln’s. „System kontroli rentgenowskiej Ishida działa o wiele dokładniej niż model konkurencji, którego również używamy” – dodaje.

Opatentowana technologia zastosowana w systemie kontroli rentgenowskiej firmy Ishida, bazuje na oprogramowaniu z inteligentnym algorytmem genetycznym. Analizując dane obrazu na przestrzeni wielu cykli naważeń, maszyna osiąga niezwykle wysoki poziom dokładności kontroli. Ponieważ podobne zanieczyszczenia zwykle występują wielokrotnie w produkcji żywności, system może, przy każdej procedurze kontroli, tworzyć coraz dokładniejszą bazę porównawczą. Baza danych gromadzi cenne informacje i pomaga wyeliminować powtarzające się źródła skażenia. W ten sposób Peter Kölln może zagwarantować, że jego proces produkcji i pakowania są bezpieczne.

Łatwy w użyciu Ishida IX-GA-4075 posiada funkcję automatycznej konfiguracji i jest gotowy do użycia w ciągu 90 sekund. Precyzyjne regulacje mogą być dokonywane w trakcie produkcji – możliwość wprowadzenia nawet 100 ustawień wstępnych umożliwia szybką zmianę produktu.

Jak podkreśla Denise Stoldt, cały system działa bardzo płynnie, osiągnął już stabilną wydajność w trybie trzyzmianowym.

