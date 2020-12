Wiedza i postrzeganie tłuszczów a zwyczaje żywieniowe polskich konsumentów produktów do smarowania pieczywa

Nieodpowiedni sposób odżywiania wpływa na prawdopodobieństwo występowa-nia chorób, a jego modyfikacja pozwala ograniczyć to ryzyko. Styl żywienia stanowi przedmiot edukacji zdrowotnej. Jego zmiana może być trudna, ponieważ pokarm służy nie tylko do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, ale także hedonistycznych i spo-łecznych [4, 15]. Prawidłowo skomponowana racja pokarmowa powinna dostarczać wszystkich makroskładników, takich jak węglowodany, białka i tłuszcze. Zgodnie zzaleceniami IŻŻ [10] i WHO [19] tłuszcz powinien dostarczać minimalnie 15 ÷ 20%, maksymalnie 30 ÷ 35 % dziennej wartości energetycznej diety, aby zachować równowagę w odżywianiu.