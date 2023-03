Jest wola, żeby przeliczyć straty rolników w związku z wojną i wystąpić do KE o ich rekompensaty - powiedział w środę wieczorem wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jak podkreślił, te straty muszą być udokumentowane.

Rolnicy szacują straty na 10 mld zł, ale trzeba te straty udowodnić - mówi Henryk Kowalczyk; fot. unsplash

Straty rolników w związku z wojną na Ukrainie

W środę wieczorem po spotkaniu z rolnikami w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wicepremier powiedział dziennikarzom, że jest oczekiwanie, by przeliczyć wszystkie straty rolników w związku ze skutkami wojny na Ukrainie. "Takie analizy będą robione, chodzi o to, żeby te straty udowodnić" - zapewnił.

"Jest wola do wystąpienia do Komisji Europejskiej po kolejne rekompensaty tych strat, ale muszą one być policzone i udokumentowane" - powiedział szef resortu rolnictwa.

Jakie rekompensaty?

Kowalczyk pytany o oczekiwaną przez rolników kwotę rekompensat w wysokości 10 mld zł podkreślił, że proponowana przez rząd kwota 1,2 mld zł jest "szacunkowa" i "już leży na stole".

"Rolnicy szacują straty na 10 mld zł, ale trzeba te straty udowodnić (...) Te 10 mld to zgrubny szacunek, musimy do tego podejść metodycznie. Być może to będzie 10 mld, a może 12 mld zł, tego nie wiem, trzeba to metodycznie policzyć" - wskazał. "Żeby wystąpić o rekompensaty trzeba mieć do tego podstawy" - podkreślił wicepremier.

Okrągły Stół ws. zbóż

W środę w ministerstwie rolnictwa odbył się "okrągły stół" rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych.