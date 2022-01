100 lat temu w diecie Polaków było 70 różnych produktów. Dziś jest ich kilka

Jeszcze niecałe 100 lat temu dieta naszych rodaków wyglądała całkiem inaczej. Średnio w diecie mieliśmy około 70 różnych produktów. Na temat współczesnej i dawnej diety rozmawiamy z Justyną Pargiełą, zielarzem, fitoterapeutą i wykładowcą w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.







Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 13-01-2022, 16:56

Dlaczego współczesna dieta Polaków składa się z mniejszej ilości produktów niż sto lat temu? fot. shutterstock

Jak jest współczesna dieta Polaków?

Portalspozywczy.pl: Skąd wiadomo, że dieta Polaków jest tak mało zróżnicowana?

Justyna Pargieł, zielarz, fitoterapeuta i wykładowca w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.: Wiem to przede wszystkim z licznych rozmów z osobami starszymi, słuchaczami uniwersytetów III wieku. Prowadziłam również sklep ze „zdrową żywnością”, gdzie jeszcze kilka lat temu osoby potrafiły mnie zapytać co to jest soczewica, podczas gdy ja miałam jej w ofercie cztery rodzaje. Polskie rodziny mają wieloletnie przyzwyczajenia - w niedziele jemy rosół, w poniedziałek pomidorową, a w środę ogórkową. Oczywiście tradycja ma swoją wartość, ale ten schemat nie pozwala na wprowadzenie żadnych zmian żywieniowych.