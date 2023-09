Już 12 i 13 października w Warszawie odbędzie się 63. Europejska Giełda Towarowa (European Commodities Exchange). Jej organizatorem jest Izba Zbożowo-Paszowa. Zapraszamy do rejestracji! Więcej szczegółów przekazuje w rozmowie z farmer.pl Monika Piątkowska, prezes IZP.

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej zaprasza na 63. Europejską Giełdę Towarową, fot. farmer.pl

Europejska Giełda Towarowa

Już za kilkanaście dni odbędzie się po raz pierwszy w naszej części Europy sześćdziesiąta trzecia edycja Europejskiej Giełdy Towarowej. Zorganizowana ona zostanie 12-13 października w warszawskim Centrum Expo XXI. Na to jedno z największych wydarzeń w Europie zaprasza Monika Piątkowska, gospodarz 63. ECE.. Serwisy farmer.pl i portalspożywczy.pl są patronami medialnymi Giełdy.

- 12-13 października w Warszawie będziemy gościć olbrzymią reprezentację sektora zbożowego, zarówno firmy handlowe, przetwórcze i biznes zgromadzony wokół niego, finansowy czy transportowy. To wydarzenie to Europejska Giełda Towarowa. Bardzo się cieszymy, że udało nam się je skutecznie zorganizować. Na ten moment mamy zarejestrowanych ponad 2800 uczestników. Przewidujemy, że w dniu wydarzenia będzie ponad 3 tys. osób – powiedziała nam podczas Agro Show Monika Piątkowska.

Jak dodała, to największa tego typu impreza w Europie. Zgromadzi ona ponad 100 wystawców, nie tylko z polskiego, europejskiego rynku, ale też i światowego. Będą to najważniejsze i największe firmy sektora zbożowego o globalnym zasięgu.

Jak zaznaczała gospodyni wydarzenia, Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, to dwudniowe spotkanie będzie znakomitą okazją do rozmowy o sytuacji z którą się borykamy od kilkunastu miesięcy. Czyli wojną za naszą wschodnią granicą, ale też z niestabilną sytuacją na rynku rolno-spożywczym, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Jakie wyzwania dla 63. ECE?

Tak duże spotkanie w naszej części Europy, w kontekście konfliktu zbrojnego, tuż przy naszej granicy, należy wykorzystać do promowania potencjału naszego kraju. I taki plan ma Izba.



- Giełda to możliwość prezentowania potencjału firm, które są zgromadzone w Izbie, pracują w sektorze zbożowym. Ale to jest też możliwość zaprezentowania potencjału polskiego rolnictwa. I zaprezentowania potencjału naszego kraju. Jest to Europejska Giełda Towarowa, ale będziemy mieć gości z całego świata, z Afryki, z Azji. Ludzi, którzy nigdy nie byli w Polsce i czujemy na sobie też ciężar, że jesteśmy też odpowiedzialni za promocję Polski. Za pokazanie jaka sytuacja jest dzisiaj w naszym kraju, jak nie tylko sektor, nie tylko rolnictwo, ale Polacy, radzą sobie z tą trudną sytuacją. Jak Polacy poradzili sobie w pierwszych miesiącach wojny za naszą wschodnią granicą. Jak pomogliśmy Ukrainie, jaką rolę odegraliśmy. Chcielibyśmy, żeby też ta informacja, szczególnie dzisiaj wybrzmiała, kiedy widzimy, że relacje na poziomie dyplomatycznym są trudne, zarówno z Ukrainą, jak i z Unią Europejską. Chcielibyśmy pokazać ogromną siłę, determinację i wolę wsparcia Ukrainy, którą Polacy zaprezentowali. To był fantastyczny odruch polskich serc i nie możemy pozwolić, aby to zostało zniszczone. Chcemy ten przekaz mocniej pokazać – mówiła w rozmowie z Radosławem Iwańskim, Monika Piątkowska.

Jak podkreślała, potrzebna jest współpraca i długoterminowy plan działania.

- Polską racją stanu jest współpraca zarówno z Ukrainą, jak i z Unią Europejską, zwłaszcza dzisiaj. Jest ochrona naszego rolnictwa. Jest wykorzystanie tego potencjału, który mamy tutaj w Polsce, ale również, bo tak trzeba na to patrzeć, tego potencjału, który jest za naszą wschodnią granicą. Jeżeli my naszego rolnictwa do tego nie przygotujemy, pod kątem tutaj pracy wewnętrznej, ale również przekazu wizerunkowego, to możemy się w ciągu najbliższych miesięcy, a pewnie i lat, zderzyć z pędzącym pociągiem. Nie możemy do tego dopuścić – powiedziała prezes Izby.

Na koniec rozmowy zaprosiła jeszcze raz wszystkim do rejestracji na to ogromne wydarzenia – na 63. Europejską Giełdę Towarową (ECE). https://ece-warsaw2023.eu/