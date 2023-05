Ministrowie rolnictwa z 12 krajów UE wyrazili poważne zaniepokojenie niedawnym kompromisem osiągniętym przez Brukselę i pięć krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczenia importu ukraińskich produktów rolnych - podaje Politico.eu.

Ministrowie rolnictwa z 12 krajów UE wzywają KE do wyjaśnienia wstrzymania importu ukraińskiego zboża do pięciu krajów UE; fot. shutterstock.com

Unijny kompromis ws. import z Ukrainy niepokoi inne kraje UE

Pod koniec kwietnia Polska, Węgry, Słowacja i Bułgaria zakazały importu zbóż (pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika) z kraju ogarniętego wojną. Komisja Europejska odpowiedziała propozycją przekazania 100 mln euro pomocy dla rolników z tych krajów i Rumunii, a także czasowego zakazu ukraińskiego importu do nich, chyba że w celu tranzytu do innych krajów. Restrykcje weszły w życie 2 maja i potrwają do 5 czerwca 2023 r.

Komisja zaznaczyła, że ​​te "nadzwyczajne i tymczasowe środki zapobiegawcze" są konieczne ze względu na przepełnione magazyny i trudności wynikające z istniejących poważnych "wąskich gardeł" w logistyce, z którymi boryka się te pięć państw.

12 krajów UE wzywa KE do wyjaśnienia wstrzymania importu ukraińskiego zboża do pięciu krajów UE

W mocno sformułowanym liście wysłanym do Komisji Europejskiej, do którego dotarło brukselskie "Politico", 12 ministrów rolnictwa z pozostałych krajów unijnych stwierdziło, że umowa "podważa integralność rynku wewnętrznego UE".

Ministrowie z Francji, Niemiec, Holandii, Irlandii, Grecji, Austrii, Belgii, Chorwacji, Luksemburga, Estonii, Danii i Słowenii wezwali do pilnego "wyjaśnienia" porozumienia, które Komisja zawarła "bez konsultacji z państwami członkowskimi".

Ich obawy koncentrują się na tym, że umowa odnosi się do "zasad i funkcjonowania" rynku wewnętrznego UE oraz zobowiązań Unii wobec Ukrainy i układu stowarzyszeniowego Kijowa z blokiem. Pismo wzywa do dalszej dyskusji z krajami w celu wyjaśnienia, w jaki sposób i dlaczego przyznano rolnikom 100 mln euro.

"Wzywamy Komisję do powrotu do przejrzystej procedury zgodnie z ustalonymi zasadami w ramach funkcjonowania UE i jej państw członkowskich" – napisano w liście.

Pomoc Ukrainie - podwójne standardy Polski?

Jak podaje "Politico", kilku ministrów rolnictwa UE skrytykowało w zeszłym miesiącu jednostronne zakazy nałożone przez Polskę i inne kraje na ukraiński import. Podczas spotkania ministerialnego w Luksemburgu 25 kwietnia Antti Kurvinen z Finlandii powiedział, że ograniczenia "wyrządzają szkodę" zjednoczonym wysiłkom bloku na rzecz pomocy Ukrainie.

Marc Fesneau z Francji oskarżył m.in. Polskę o podwójne standardy we wspieraniu wschodniego sąsiada. "Nie można jednocześnie wzywać do solidarności i podejmować jednostronnych decyzji" - powiedział.

List z tego tygodnia jest postrzegany jako kolejny sygnał, że reszta UE ma dość.