15 marca to Dzień Piekarzy i Cukierników

Klemens Maria Hofbauer - urodził się w Tasovicach na Morawach. Od najmłodszych lat zafascynowany wszystkim, co związane z wypiekami. Pracował jako czeladnik piekarski w rodzinnym mieście – w 1770 roku zaczął pracę w przyklasztornej piekarni w Klosterbrück. Na skutek wojen i toczących się przez Europę chorób do zakonu przybywały niezliczone ilości biednych, głodnych i skrzywdzonych. Piekarz nikomu nie odmawiał pomocy. Potem pojechał do Włoch, został biskupem, a następnie uczył łaciny. Został redemptorystą, a na szczególną uwagę zasługuje jego pobyt w Polsce (aż 21 lat), w trakcie którego podejmował się pracy duszpasterskiej. Do końca pozostawał wierny swojej największej pasji – wypiekaniu chleba - czytamy w serwisie Akademia Mistrza.

