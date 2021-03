15 marca to Dzień Piekarzy i Cukierników. Święto z łyżką dziegciu

Pandemia i związane z nią obostrzenia oraz lockdown gospodarki w Polsce mają dramatyczny wpływ na branżę cukierniczą, a obecny kryzys jest jak dotąd największy i najbardziej niebezpieczny dla tego sektora, tym bardziej, że uderza zarówno w cukiernie jak i firmy, z którymi współpracują.

Z perspektywy roku cukiernicy oceniają go, jako bardzo trudny czas, gdzie największym wyzwaniem było przetrwanie. Swoje dołożyła też duża doza niepewności, co do tego jakie działania będą podejmowane przez rządzących.

Branża piekarnicza też przyznaje, że pandemia miała na nią istotny wpływ, choć nie w taki dużym stopniu jak niektóre inne sektory chociażby HoReCa. Podczas pierwszego lockdownu rok temu, który dla wszystkich był wielkim zaskoczeniem, konsumenci kupowali i mrozili pieczywo, ale kolejne zmiany wprowadzane przez rząd nie wywoływały już tak nagłych reakcji zakupowych, bo ludzie zaczęli się przyzwyczajać.

Według analityków sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA, dla branży piekarsko-cukierniczej dochodzą jednak jeszcze inne wyzwania jakim są m.in. rosnące ceny zbóż, bo branża może mieć problem z przerzuceniem kosztów na produkty finalne.

Odczuwalny jest też niekorzystny wpływ lockdownu sektora gastronomicznego na popyt, a także zmiana preferencji konsumentów kupujących np. w sieciach handlowych pieczywo paczkowane kosztem sprzedawanego luzem z koszy. Branża musi jednocześnie radzić sobie z drożejącą energią elektryczną, odgrywającą w jej przypadku ponadprzeciętną rolę w strukturze kosztów produkcji.