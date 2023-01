Dzień Bajgla (Bagel Day) obchodzimy corocznie 15 stycznia. Chrupki wypiek ma polskie korzenie (został wymyślony w Krakowie), choć mało kto o tym pamięta. Jak jemy bajgle i co o nich wiemy?

Bajgle wymyślono w Polsce. 15 stycznia to ich święto. | fot. Shutterstock

Bajgle wymyślono w Polsce

Bajgiel ma korzenie żydowskie, a powstał w Krakowie na Kazimierzu. Pierwsze wzmianki o chrupkim wypieku pochodzą z XVII wieku. Matki noworodków otrzymywały od gminy żydowskiej bułki posypane z wierzchu kminkiem, pieprzem, makiem, czarnuszką, serem lub cebulą. Ważna była także symbolika. Kształt bajgla miał symbolizować życie, a złocisty kolor skórki - szczęście przynoszone dziecku.

Bajgle a obwarzanki. Co je różni?

Równie krakowskie co bajgle są oczywiście obwarzanki, które są wytwarzane bardzo podobnie. Współautor książki "Zjeść Kraków. Przewodnik subiektywny" Robert Makłowicz wspominał "Kiedy ja byłem dzieckiem, to obwarzanki krakowskie nazywano bajglami". Różnica polega głównie na kształcie - obwarzanki to spiralnie skręcone pierścienie.

Z czym je się bajgle? Można na słono i na słodko

Nazwa bajgiel pochodzi od niemieckiego słowa "bougel" co oznacza bransoletkę. Wyjątkowy smak bajgla uzyskuje się poprzez włożeniem drożdżowej bułki przed pieczeniem do wrzącej wody. Współcześnie bajgle rozgościły się na dobre w domach, często są serwowane również w lokalach bistro, na słono i słodko. Do bajgli pasuje cała gama dodatków, w tym np. wszelkiego rodzaju sery i serki, łosoś, pieczony karczek, pomidory, rukola. Smak wypieku można urozmaicić stosując kminek, cynamon, sezam, mak.

Jak zrobić domowe bajgle? Przepis

Składniki na 8 porcji:

450 g mąki pszennej

250 ml wody

łyżka miodu/słodu jęczmiennego

łyżeczka drożdży instant

łyżka soli

do oprószenia: mak i sezam lub kminek

Składniki na roztwór:

600 ml wody

2 łyżki miodu

2 łyżki sody oczyszczonej

2 łyżeczki soli

Przepis na bajgle - przygotowanie krok po kroku:

Krok 1. Do miski z przesianą mąka wlać wymieszaną z miodem (lub słodem) oraz solą i drożdżami wodę. Po wymieszaniu zagnieść ciasto do gładkiej, jednolitej masy i odstawić na kilka minut.

Krok 2. Ciasto należy następnie wyrobić na blacie obsypanym mąką, umieścić je w misce i odstawić pod przykryciem na godzinę, a następnie ugnieść do formy kuli i ponownie włożyć pod przykryciem do miski, wstawiając ją na noc do lodówki.

Jak formować bajgle?

Krok 3. Po wyjęciu ciasta ponownie zagnieść je na blacie i pokroić na 8 równych części, z których formowane będą kulki. W środku każdej zrobić dziurkę, a ciasto dłoniami ugnieść w kształt bajgla. Odłożyć bajgle do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na ok. godzinę.

Krok 4. Zagotować wodę w garnku, po czym dodać do niej miód, sól i cytrynę i wymieszać. Gotować w roztworze bajgle przez ok. minutę, przewracając je. Po tym zabiegu przełożyć je na blachę do pieczenia i posypać ulubionym składnikiem.

Jak upiec bajgle?

Krok 5. Piekarnik nagrzać na 200 stopni C i piec w nim bajgle przez 20-30 minut, aż do uzyskania złotego koloru.

Bajgle kcal. Ile kalorii mają bajgle?

Bajgiel zwykle ma od 250 do 350 kalorii (na 100 g produktu). 100 g produkt będzie składał się mniej więcej w połowie z węglowodanów (ok. 50 g), ale także białka (ok. 10 g), tłuszczu i błonnika.

15 stycznia to Dzień Bajgla, czyli Bagel Day

Święto bajgla obchodzi się od ok. 2000 roku. Rozpowszechnione jest głównie w USA, gdzie bajgle zyskały niesamowity rozgłos po sprowadzeniu przepisów na początku XX wieku przez żydowskich emigrantów z Polski. W Polsce święto jest obchodzone dużo skromniej, Amerykanie organizują tego dnia promocje i loterie, czasem można wygrać darmowe bajgle przez cały rok.