16 października to Światowy Dzień Chleba

Chleb występuje w diecie człowieka od przeszło 10 tysięcy lat. Na przestrzeni tego okresu powstawało jego wiele form, a także przybierał różne role w tradycji i kulturze. 16 października świętujemy Światowego Dnia Chleba.

Chleb w Polsce

Gorący, chrupiący, z załamującą się, kruchą skórką, którego świeży zapach roznosi się w całym pomieszczeniu… Z pewnością wielu z nas ma takie lub podobne doświadczenie spożywania chleba, który często kojarzy się z domem rodzinnym czy zupełnie prostym, miłym weekendowym porankiem spędzonym w gronie najbliższych. Jak się okazuje, chleb od dawna jest czymś więcej niż zwykłym produktem.

Już według staropolskiego zwyczaju, do nowego domu wnoszono chleb upieczony w poprzednim miejscu zamieszkania, aby zapewnić spokój, bezpieczeństwo i bogactwo. Na pewno znana jest także tradycja witania gości chlebem i solą, aby zapewnić, że poczują się jak u siebie w domu. Dawniej wierzono także, że chleb sprawdza się jak lekarstwo na migrenę lub ukąszenie żmii.



– Jestem pewien, że na pytanie, co jest podstawowym produktem spożywczym w Twoim domu, zarówno mieszkańcy Polski, jak i Francji, z której pochodzę, śmiało odpowiadaliby, że jest nim właśnie chleb. Jest on tak głęboko zakorzeniony w naszej kulturze, że wielu nie wyobraża sobie dnia bez tego wypieku, ja oczywiście również –wskazuje Antoine Azaïs, dyrektor grupy Project Warszawa.

Bagietki we Francji

Choć “pain” językowo zupełnie nie przypomina polskiego “chleba”, to zamiłowanie do tego wypieku wśród sąsiadów z Europy Zachodniej jest porównywalne do naszych polskich odczuć. Jak bowiem podkreśla Antoine Azaïs, dyrektor grupy Project Warszawa, w której skład wchodzi m.in. rzemieślnicza piekarnia Chaud Pain (dosł. gorący chleb): podczas francuskiego śniadania nie może zabraknąć pieczywa, a spożywanie go to swego rodzaju celebracja, której z ogromną pasją oddają się Francuzi na co dzień. Warto podkreślić, że chętniej niż w Polsce sięga się tam jednak po bagietki, które stały się swego rodzaju symbolem kraju.

Co ciekawe, większa popularność bagietek niż klasycznego chleba we Francji może wynikać z przepisów prawa. W latach 20. XX wieku uchwalono w Paryżu prawo, które zabraniało piekarzom pracować od 22 do 4, przez co poranki były bardzo pracowite, a czasu na przygotowanie świeżego pieczywa - coraz mniej. To właśnie bagietki okazały się dużo szybszym wypiekiem i dzięki temu spopularyzowane zostały nie tylko w Paryżu, ale i całej Francji, będąc poniekąd jej symbolem.