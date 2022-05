25 maja odbędzie się New Food Forum

New Food Forum, polska edycja wiodącej europejskiej konferencji poświęcona alternatywom mięsa i nabiału, odbędzie się 25 maja 2022 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Autor: AW

Data: 18-05-2022, 08:46

New Food Forum odbędzie się 25 maja 2022 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

New Food Forum: 25 maja 2022 roku

Konferencja New Food Forum, organizowana przez ProVeg Polska, zaprasza profesjonalistów z branży spożywczej do zapoznania się z innowacjami technologii spożywczych oraz dyskusji o roślinnej przyszłości całego sektora spożywczego.

Znajdujemy się w przełomowym momencie jednej z najszybszych i najbardziej znaczących transformacji systemu żywnościowego od czasu, gdy ludzie po raz pierwszy zaczęli hodować rośliny i zwierzęta. Sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego gwałtownie wzrasta, a rolnictwo komórkowe i precyzyjna fermentacja mają potencjał, by na zawsze zmienić sposób uprawy żywności. Dane przedstawione przez The Good Food Institute wskazują, że globalne inwestycje w alternatywne białka, wzrosły w 2021 roku aż o 60%, do 5 miliardów dolarów.

Pandemia COVID-19 oraz obecny kryzys w Ukrainie obnażyły wady i kruchość globalnych łańcuchów dostaw żywności i skłaniają do refleksji nad obecnym systemem żywnościowym. Potrzebę zmiany naszych systemów żywnościowych i przejścia w kierunku bardziej roślinnej diety podkreślono również w najnowszym raporcie IPCC.

“Wojna w Ukrainie powinna skłonić nas do zastanowienia się nad wykorzystaniem ogromnych ilości pszenicy do produkcji pasz dla zwierząt. Europejski przemysł mięsny i mleczarski jest w dużym stopniu uzależniony od importu pasz z Ukrainy i Rosji.” - mówi Patricia Homa, prezeska ProVeg Polska.

Alternatywne produkty pochodzenia roślinnego błyskawicznie wkraczają na światowe rynki, a konsumenci, przemysł spożywczy i politycy coraz częściej poszukują nowych źródeł żywności, aby ograniczyć negatywny wpływ przemysłowej hodowli zwierząt. Już niemal połowa europejskich konsumentów znacząco zmniejszyła spożycie mięsa, a prawie co trzeci planuje spożywać znacznie więcej roślinnych alternatyw.

Żywność roślinna to więcej niż trend. W przyszłości alternatywne białka będą odgrywać znaczącą rolę w naszym odżywianiu, zwłaszcza w kontekście światowych kryzysów takich jak zmiany klimatyczne. Aby dalej promować żywność pochodzenia roślinnego, wszyscy – naukowcy, firmy spożywcze, rolnicy, rząd – musimy współpracować. A do tego celu właśnie konferencja New Food Forum oferuje świetną platformę spotkań i wymiany.

“Badania naukowe pokazują, że alternatywne źródła białka odgrywają znaczącą rolę i stanowią ważne rozwiązanie w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, poprawy ochrony środowiska i zwierząt oraz minimalizowania ryzyka pandemii i poprawy bezpieczeństwa żywności. Format naszego wydarzenia zapewni najbardziej efektywne środowisko do nawiązywania kontaktów między kluczowymi interesariuszami w branży.” - mówi Patricia Homa.

AGENDA wydarzenia