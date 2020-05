4 maja to Dzień Piekarza

View this post on Instagram

Bo do pysznej kanapki nie potrzeba wielu składników! Te najprostsze sprawdzają się zawsze najlepiej 🥬🍅Też tak uważacie ☺️? . . #chleboteka #wroclaw #poland #piekarnia #bakery #piekarniawroclaw #chleb #sandwich #śniadanie #breakfast #lunch #ziarno #kromka #garlic #tomato #pomidor #oliwa #czosnek