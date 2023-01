Długie i cienkie spaghetti pozostaje jednym z najbardziej popularnych rodzajów makaronów na świecie. 4 stycznia obchodzimy Dzień Spaghetti.

4 stycznia obchodzimy Dzień Spaghetti. / fot. unsplash

Polacy pokochali makaron. Ile jedzą go rocznie?

W Polsce coraz większą popularnością cieszy się „kuchnia włoska”. Ponad 90 proc. Polaków przyznaje, że jada dania z makaronem przynajmniej raz na 2 tygodnie, a 55 proc. robi to raz w tygodniu lub częściej. Przeciętnie mieszkaniec naszego kraju zjada ok. 5 kg makaronu rocznie.

Z kolei przeciętny Włoch zjada rocznie średnio aż ok. 28 kg makaronu na osobę. Tym samym Włosi pozostawiają daleko w tyle zajmujących drugie miejsce Wenezuelczyków (ok. 13 kg/rocznie/na osobę) oraz Tunezyjczyków (niecałe 12 kg/rocznie/na osobę).

Skąd się wzięło spaghetti i kto je wymyślił?

Makaron spaghetti podany z kolorowym sosem przygotowanym na bazie warzyw i mięsa to symbol Włoch. W związku z tym dużo osób kojarzy i uważa Włochów za tych, którzy wymyślili makaron. Z kolei różne media wskazują Grecję jako kraj, w którym po raz pierwszy zajadano się makaronem. Natomiast jeszcze inne źródła mówią o Chinach, w których to odkryto długie nitki makaronu.

Jaki wybrać i ugotować makaron spaghetti?

Makaron spaghetti wrzucamy bez łamania do gotującej, osolonej wody. Następnie gotujemy go przez kilka minut, w zależności od rodzaju makaronu, aż stanie się al dente. Po tym makaron odcedzamy (nie przelewamy zimną wodą), mieszamy z sosem, posypujemy serem i mamy gotowe danie do zjedzenia.

Co jest kluczowe przy wyborze makaronu?

Wybierając makaron warto zwrócić uwagę na jego skład surowcowy. Składniki wymienione na początku listy składu surowcowego znajdują się w produkcie w największej ilości. Tu warto zwrócić uwagę na stopień przemiału mąki użytej do produkcji makaronu. Mąka mniej oczyszczona zawiera nie tylko więcej błonnika pokarmowego, ale i składników mineralnych oraz witamin. Wartość odżywczą makaronu wzbogaca też dodatek innych mąk niż pszenna np. mąki gryczanej, jaglanej czy żytniej, które zwykle są też mniej przetworzone.

Podczas zakupów warto także zwrócić uwagę na informacje żywieniową, czyli podstawą wartość odżywczą wybieranego makaronu. Oczywiście podstawową informacją jest wartość energetyczna, która pozwoli nam dobrze oszacować energetyczność przygotowywanego dania

Najpopularniejsze rodzaje spaghetti

Polacy podczas wizyt w restauracjach lub przygotowując samemu w domu najczęściej decydują się na makaron alla bolognese, z kurczakiem, carbonarę i wege.

Z kolei wśród najbardziej popularnych dań na świecie ze spaghetti w roli głównej znajdziemy wspomniane bolognese i carbonarę oraz spaghetti aglio e olio, spaghetti napoletana i spaghetti alla puttanesca.