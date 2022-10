Afera paszowa zatacza coraz szersze kręgi. CBŚP zatrzymało czworo przedstawicieli producenta komponentów do pasz, który miał sprowadzać z zagranicy i wprowadzać do obrotu kwasy tłuszczowe, które nie powinny być stosowane przy produkcji pasz.

Afera paszowa zatacza coraz szersze kręgi. Prokuratura postawiła pierwsze zarzuty w sprawie. fot. shutterstock

Afera paszowa. O co chodzi?

Informacje w tej sprawie podawały w poniedziałek Wirtualna Polska i Onet. Według informacji tych mediów firma z siedzibą w Poznaniu sprzedawała producentom pasz jako tłuszcze spożywcze tłuszcze techniczne służące m.in. do produkcji paliwa.

Rzecznik PK prok. Łukasz Łapczyński przekazał, że postępowanie w sprawie oszustw na rynku pasz prowadzi Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK. Funkcjonariusze CBŚP w tym śledztwie zatrzymali czworo przedstawicieli producenta komponentów do pasz.

"Z ustaleń postępowania wynika, że przedsiębiorstwo o zagranicznym kapitale działające na terenie Polski sprowadzało z zagranicy, a następnie wprowadzało do obrotu kwasy tłuszczowe, które nie powinny być stosowane przy produkcji pasz" - wyjaśnił rzecznik PK.

Afera paszowa. Kogo zatrzymało CBŚP?

Jak zaznaczył, zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa co do mienia znacznej wartości, poświadczania nieprawdy w dokumentacji oraz przestępstw karnoskarbowych. Na wniosek prokuratora dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane przez sąd.

"W toku śledztwa prokurator zabezpieczył mienie należące do podejrzanych w łącznej kwocie przekraczającej 13 milionów złotych, w postaci nieruchomości, luksusowych i zabytkowych samochodów, ekskluzywnych zegarków, biżuterii, jachtu oraz pieniędzy zgromadzonych na kontach bankowych" - poinformował prok. Łapczyński.

Według PK na obecnym etapie śledztwa nie jest możliwe przekazanie szerszych informacji o sprawie.

Dostawcy komponentów do pasz z zarzutem oszustwa

Onet informował, że pasze zawierające komponenty do produkcji paliwa nieświadomie stosowały znane firmy z branży mięsnej. Z ustaleń serwisu wynika, że za oszustwem stoją dostawcy komponentów, czyli małżonkowie Maciej i Monika J. z Poznania. To oni trafili do aresztu. Usłyszeli zarzuty oszustw na ponad 170 mln zł, do których mieli się przyznać. Dwie inne osoby, prokurent i laborantka z firmy, twierdzą, że nie wiedzieli o działaniach swoich szefów.

WP podała, że CBŚP podczas akcji zapukało do 66 zakładów należących do kilku największych koncernów produkujących m.in. pasze dla zwierząt. "Policjanci w każdym z miejsc zabezpieczali próbki pasz, ale także dokumentację związaną z produktami, które spożywczy giganci kupowali od szerzej nieznanej spółki z Poznania" - czytamy.

Portal podał, że w tej spółce 90 proc. udziałów ma niemiecki koncern o tej samej nazwie. Małżeństwo techniczne kwasy tłuszczowe miało ściągać m.in. z Rosji, Ukrainy, Malezji i Rumunii. WP zaznaczyła, że proceder mógł trwać nawet od 2017 r., ale zarzuty na razie obejmują okres od stycznia 2020 r.