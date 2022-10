Analiza kontroli przeprowadzanych w firmie od 2020 roku wykazała, że w żadnym z przypadku uzyskanego wyniku niezgodnego w składzie przyczyną niezgodności nie były tłuszcze z podmiotu Berg + Schmidt - informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało czworo przedstawicieli producenta komponentów do pasz. fot. PAP

GIW zabiera głos w sprawie afery paszowej

Jak podały 3 października media, firma z siedzibą w Poznaniu sprzedawała producentom pasz jako tłuszcze spożywcze tłuszcze techniczne służące m.in. do produkcji paliwa.

Rzecznik PK prok. Łukasz Łapczyński przekazał, że postępowanie w sprawie oszustw na rynku pasz prowadzi Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK. Funkcjonariusze CBŚP w tym śledztwie zatrzymali czworo przedstawicieli producenta komponentów do pasz.

"Z ustaleń postępowania wynika, że przedsiębiorstwo o zagranicznym kapitale działające na terenie Polski sprowadzało z zagranicy, a następnie wprowadzało do obrotu kwasy tłuszczowe, które nie powinny być stosowane przy produkcji pasz" - wyjaśnił rzecznik PK.

Jak są badane pasze w Polsce przez GIW?

Corocznie w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz badane jest ok. 17 tysięcy próbek pasz w tym, co najmniej 300 próbek pasz w kierunku pestycydów, 320 w kierunku metali ciężkich, dioksyny co najmniej 250, PCB co najmniej 80 próbek. Wyniki uzyskiwanych badań monitoringowych pasz za okres 1.01.2020 r. do dnia dzisiejszego wskazują na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pasz.

GIW o wynikach kontroli w Berg Schmidt

Główny Lekarz Weterynarii, po uzyskaniu informacji o możliwych nieprawidłowościach w powyższym zakresie, dokonał przeglądu i oceny wszystkich wyników dodatnich pasz realizowanych w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz od dnia 1.01.2020 r. w kierunkach dioksyny, PCB, metale ciężkie, pestycydy, tak aby zweryfikować, czy analizowany materiał był kwasem tłuszczowym, olejem lub tłuszczem pochodzącym z firmy Berg + Schmidt Polska Sp. z o.o. lub czy analizowana pasza zawierała je w swoim składzie. Analiza wykazała, że w żadnym z przypadku uzyskanego wyniku niezgodnego w składzie przyczyną niezgodności nie były tłuszcze z podmiotu Berg + Schmidt.

Dokumentacja zakładowa firmy Berg + Schmidt jest zabezpieczona przez CBŚP od dnia 27.09.2022 r. Wszystkie partie kwasów tłuszczowych trafiających do krajowych zakładów paszowych były nabywane w dobrej wierze, a z dokumentacji towarzyszącej wynikało, że jest to przeznaczenie paszowe. Pełną dokumentację dot. możliwego nielegalnego procederu zmiany przeznaczenia olejów, tłuszczów czy kwasów tłuszczowych przez Berg + Schmidt posiada CBŚP oraz nadzorująca postępowanie Prokuratura Krajowa.

Afera paszowa. Inspekcja Weterynaryjna zleca kontrole

Dodatkowo w ramach działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w dn. 27.09.2022 r. GLW wydał polecenie terenowym organom IW, aby w trybie pilnym przeprowadziły kontrole podmiotów, które zostały wskazane terenowym jednostkom przez Centralne Biuro Śledcze Policji, w tym:

- ustaliły numery, wielkości partii nabytych kwasów tłuszczowych od podmiotu Berg & Schmidt Polska Sp. z o.o.,

- ustaliły stan magazynowy i dokonały urzędowego zabezpieczenia tych partii kwasów tłuszczowych (w taki sposób, aby zapewnić jego właściwe oznakowanie i osobne składowanie) oraz zakazały użycia tych partii do produkcji mieszanek paszowych,

- ustaliły numery, wielkości partii pasz (mieszanek paszowych) wyprodukowanych z udziałem tych kwasów tłuszczowych,

- przeprowadziły analizę wyników badań właścicielskich wykonywanych przez zakłady, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia badań w następujących kierunkach: dioksyny, PCB, pestycydy, metale ciężkie,

- ustaliły szczegółowe listy dystrybucyjne (sprzedaży) kwasów tłuszczowych i wyprodukowanych z ich udziałem pasz w okresie przydatności,

- zweryfikowały etykiety i dokumentację towarzyszącą (w tym atesty jakościowe, badania laboratoryjne) przesyłkom kwasów tłuszczowych.