Tocząca się od kilku miesięcy dyskusja o ukraińskim zbożu w Polsce, przebiera nowy kształt za sprawą enigmatycznego pojęcia "zboża technicznego". Mowa o "oszustwie wielkich rozmiarów". Postanowiliśmy prześledzić znane fakty w tej sprawie.

Zboże techniczne z Ukrainy. Mowa o "oszustwie wielkich rozmiarów"; fot. shutterstock.com

Zboże techniczne z Ukrainy zostało sprzedane jako polskie spożywcze największym producentom mąki w kraju - pisała wtorkowa "Rzeczpospolita". Dziennik dodał, że Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo o oszustwo wielkich rozmiarów.

Rolnicy i eksperci potwierdzają, że coś takiego jak "zboże techniczne" nie istnieje. Co zatem mają na myśli ci, którzy używają tego pojęcia?

Sprawa zboża technicznego i jego importu z Ukrainy stała się już polityczna. Publicyści potwierdzają, że może to być albo nie być PiS na wsi. Zaczęły się więc polityczne spory i przepychanki. Gorzkie słowa skierowano także pod adresem Izby Zbożowo-Paszowej, która wydała oświadczenie w tej sprawie.

Od kilku dni toczy się już gorąca dyskusja o domniemanych importerach ukraińskiego zboża. Kto je sprowadzał? Czy będzie upubliczniona lista firm?

Zbigniew Ziobro uznał, że "konieczne jest powołanie dużego zespołu śledczego, który współdziałałby z innymi służbami: Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służbami celno-skarbowymi a także Centralnego Biura Śledczego Policji.

Niewykluczone, że aferą zbożową zajmie się także Najwyższa Izba Kontroli.

1. ZBOŻE TECHNICZNE - O CO CHODZI?

O zbożu technicznym z Ukrainy zrobiło się głośno po doniesieniach, że Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie zboża technicznego z Ukrainy, które zostało sprzedane największym producentom mąki w kraju jako polskie zboże spożywcze.

Od kilku dni fraza "zboże techniczne" jest używana w każdym wywiadzie, opozycja krzyczy, że zboże techniczne z Ukrainy zalewa polski rynek, a rolnicy i eksperci potwierdzają, że coś takiego nie istnieje.

Zboże techniczne - do czego służy?

Termin "zboże techniczne" - według ekspertów - nie istniał do tej pory w procedurach celnych i został sztucznie wprowadzony, by przewożone z Ukrainy zboże nie musiało spełniać żadnych norm. Jak cytuje Rzeczpospolita termin wymyślili importerzy ukraińskiego zboża, by szybciej przechodziło przez granicę.

- Nie ma takiego pojęcia zarówno w przepisach prawa krajowego, jak i przepisach wspólnotowych UE. Stworzono konstrukcję prawną do ukrycia fałszerstwa opisanego w art. 271 kodeksu karnego - mówi niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski.

Jednak inni twierdzą, że zboże techniczne to ziarna nie przeznaczone na cele spożywcze, tylko na opał czy biopaliwa.

Co to jest zboże techniczne? Odpowiada Chat GPT-4

"To rodzaj zboża, które nie podlega kontroli weterynaryjnej na granicy i jest wykorzystywane do celów technicznych, a nie spożywczych lub paszowych. Nazwa ta pozwala na przyspieszenie procedury importu".

2. PRZERZUCANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZYLI KTO JEST WINIEN?

Sprawa zboża technicznego i jego importu z Ukrainy stała się już polityczna. Publicyści potwierdzają, że może to być albo nie być PiS na wsi. Zaczęły się więc polityczne spory i przepychanki.

Ukraińskie zboże zalewa Polskę. Opozycja o zbożu technicznym

Marek Sawicki z PSL mówił w "Faktach po Faktach" w TVN, że "każda partia żywności wchodząca w obszar celny Unii Europejskiej musi być zbadana, podlega kontroli". - Zrobiono z tego importowanego towaru jakieś zboże techniczne (…), żeby nie podlegało kontroli. Za to musi ktoś odpowiedzieć. Tym musi zająć prokuratura - dodał.

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec mówił w Radiu Plus o kryzysie na rynku zbożowym. - Potrzebne jest ścisłe badanie jakości zbóż. To, że być może jemy dzisiaj chleb z mąki ze skażonego zboża jest po prostu czymś niepojętym - przyznał.

"Żeby jakiś transport wjechał do Polski, zwłaszcza kilkaset wagonów, a właściwie to kilka tysięcy wagonów, bo tu mówimy o milionach ton zboża do Polski przecież potrzebne są zgody służb państwowych" - komentował.

Problemy z ukraińskim zbożem w Polsce skomentował także sam lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który opublikował w mediach społecznościowych film.

- Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii - cytuje Tusk. Przypomina także słowa prezes Izby Zbożowo-Paszowej Moniki Piątkowskiej z programu "Newsroom WP". - To zboże w końcu wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie do nas. Tam się mogły rozwinąć robaki, różne bakterie i grzyby - mówiła.

Na opublikowanym nagraniu Tusk podkreśla, że rządzący "przez ostatnie miesiące udawali, że coś robią, a nie zrobili nic". - Poza jednym: zarobili pieniądze - powiedział Tusk.

Izba Zbożowo-Paszowa w centrum zbożowej afery

W środę rzecznik PiS Rafał Bochenek odniósł się do klipu Donalda Tuska.

"Bardzo dobrze, że Tusk wspomniał w tym materiale o Izbie Zbożowo-Paszowej, bo jej szefową jest Monika Piątkowska, kiedyś działaczka PSL, która dziś odnalazła się w roli doradczyni partii pana (Szymona) Hołowni. Uczestniczyła ona również w rozmowach przy okrągłym stole z ministrem Henrykiem Kowalczykiem, kiedy było negocjowane porozumienie" - powiedział Rafał Bochenek, rzecznik PiS w Polsat News. Zwrócił uwagę, że "Izba Zbożowo-Paszowa integruje kilkadziesiąt firm, w tym kilka, które ściągały takie właśnie zboże".

"Wykorzystywanie tej sprawy politycznie jest obłudą. Pokazuje, że opozycja, w tym również PSL nie mają zamiaru podejść do sprawy merytorycznie, tylko chcą przykryć błędy ludzi, którzy są z nimi związani, czyli Hołowni, Piątkowskiej" - mówił Bochenek.

To odwołanie do słów wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, który w środę z mównicy sejmowej zwracał się do Władysława Kosiniaka-Kamysza z sugestią o przejrzenie listy 56 członków IZP i ich kontrolę.

Do jego wypowiedzi odniosła się na Twitterze właśnie Monika Piątkowska.

"Ironia losu. W trakcie wystąpienia wiceministra Janusza Kowalskiego, w którym zaatakował mnie i eksporterów zboża, byłam na spotkaniu z ministrem rolnictwa Robertem Telusem, podczas którego rozmawialiśmy o wsparciu podmiotów prywatnych w stabilizacji sytuacji rynkowej i eksporcie" - napisała.

Pokłosiem tej dyskusji było opublikowanie też 12 kwietnia oświadczenia Izby Zbożowo-Paszowej, której Monika Piątkowska jest prezesem.

"Brak działań ze strony rządu doprowadził do destabilizacji sytuacji na krajowym rynku rolnym, a zobowiązania podjęte przez rząd dotyczące eksportu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy okazały się nierealne" - czytamy w oświadczeniu.

3. KTO IMPORTUJE ZBOŻE Z UKRAINY? LISTA FIRM

Prezes Izby powiedziała także w mediach, aby upubliczniono listę firm, które sprowadzały tzw. zboże techniczne, bo to jest istotne jej zdaniem, a nie lista firm sprowadzających z Ukrainy zboże paszowe i konsumpcyjne.

Od kilku dni toczy się już gorąca dyskusja o domniemanych importerach ukraińskiego zboża. Kto je sprowadzał? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, która strona polityczna się wypowiada.

Jak pisaliśmy niedawno, do listy podmiotów, które sprowadzały zboże z Ukrainy w styczniu i lutym 2023 roku dotarła "Wirtualna Polska". Znajdują się na niej m.in. Cedrob i Wipasz, a także państwowy Elewarr, który miał świadczyć usługi przeładunkowe dla jednej z firm importujących ukraińskie zboże. Podawano także korelacje polityków PiS z tymi partiami.

Od lat kupujemy surowce do produkcji pasz z Ukrainy – kupujemy to, czego brakuje w Polsce. Łączny udział zakupu surowców z Ukrainy to średnio 3% całości naszych zakupów - tłumaczy Józef Wiśniewski, prezes Wipaszu.

Tymczasem, na liście, do której dotarł portal wPolityce.pl znajduje się też potentat na rynku rolnym, czyli holding BZK, z którym związani są i byli politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym Waldemar Pawlak.

Kto kupuje zboże z Ukrainy? Minister chce upublicznienia danych firm

W środę minister rolnictwa Robert Telus zadeklarował, że jest zwolennikiem upublicznienia wszystkich danych firm, aby Polacy dowiedzieli się, kto kupował ukraińskie zboże.

"Zdecydowałem, że Inspekcja Weterynaryjna będzie kontrolowała wszystkie firmy w Polsce, które sprowadzają zboże. Będziemy sprawdzać, żeby to zboże spełniało normy polskie i europejskie, bo zdrowie Polaków jest dla nas najważniejsze" - mówił i dodał, że też chce się dowiedzieć kto na tym zarobił - zaznaczył minister rolnictwa.

4. OSZUSTWA "NA ZBOŻE". POWOŁANO ZESPÓŁ ŚLEDZCZY

Robert Telus podkreślił także w środę w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że każdy, kto chciał oszukać Polaków "na zboże", powinien być ukarany. Zapowiedział m.in., że będzie chciał rozmawiać z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą "w sprawie daleko posuniętych sankcji wobec tych, którzy chcieli oszukać Polaków na zboże".

Już wcześniej Telus zapowiedział "wyrywkowe kontrole w firmach" i kary dla zbożowych oszustów. "Kontrole mają na celu sprawdzenie, czy jakieś firmy nie użyły do produkcji np. mąki zboża gorszej jakości" - mówił.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro na czwartkowym briefingu dotyczącym działań prokuratury w sprawie oszustw związanych z importem ukraińskiego zboża podkreślił, że to zjawisko ma poważny charakter i "naraża na szwank polską suwerenność i polskie bezpieczeństwo w obszarze żywnościowym".

Gdzie trafia zboże z Ukrainy? Kontrole

Prokuratura Okręgowa w Zamościu w lutym wszczęła postępowanie w związku z wprowadzaniem do Polski zboża technicznego z Ukrainy i kontrole dotyczące importu zboża technicznego z Ukrainy wykazały nieprawidłowości.

Jednak Ziobro uznał, że "konieczne jest powołanie dużego zespołu śledczego, który współdziałałby z innymi służbami: Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służbami celno-skarbowymi a także Centralnego Biura Śledczego Policji.

Dyrektor Departamentu do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Michał Ostrowski, poinformował, że dzisiejszą decyzją prokuratora generalnego powołano sześciu prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, w tym szefa PR prok. Dybusa na stanowisko kierownika zespołu śledczego do prowadzenia wszystkich spraw związanych z nielegalnym importem zboża z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy.

Zbigniew Ziobro Podkreślił, że wszelkie postępowania które będą prowadzone w kraju, będą kierowane do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Wyjaśnił też jakie przestępstwa mogą w tym przypadku wchodzić w grę. "Przede wszystkim są to oszustwa na szkodę producentów artykułów rolno-spożywczych, oszustwo na szkodę Skarbu Państwa a także na narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, jak również przestępstwa skarbowe, zagrożone łącznie karą do lat 10 pozbawienia wolności" - zaznaczył.

5. SPRAWĘ UKRAIŃSKIEGO ZBOŻA ZBADA NIK?

Polska 2050 składa wnioski do UOKiK i NIK w sprawie nieprawidłowych działań Ministra Rolnictwa w związku z wywozem ukraińskiego zboża - poinformowali w czwartek przewodnicząca KP Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Mirosław Suchoń.

Także niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że skierował wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie w trybie natychmiastowym kontroli organów państwowych zaangażowanych w wwożenie do Polski produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, w tym służb celno-skarbowych, granicznych oraz urzędów odpowiedzialnych za dbanie o jakość wprowadzanych na rynek artykułów spożywczych.