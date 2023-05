2 maja 2023 r. doszło do rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy 15 akcjonariuszami Kernel Holding, reprezentującymi ponad 21 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

Akcjonariusze Kernela rozwiązali zawarte porozumienie. fot. .facebook.com/Kernel.ua

Porozumienie zostało zawarte 12 kwietnia 2023 r. i jego celem było m.in. dokonywanie wspólnych uzgodnień dotyczących działań podejmowanych przez strony jako akcjonariuszy spółki w związku z planowanym wycofaniem akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Stronami porozumienia były głównie otwarte fundusze emerytalne.

"Po rozwiązaniu porozumienia, każda z jego stron samodzielnie podejmuje decyzje lub działania dotyczące Kernel Holding SA" - napisano.

Co działo się wokół wezwania na akcje Kernel Holding?



Pod koniec marca spółka Namsen Limited ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kernel Holding. W tym samym czasie Kernel ogłosił zamiar złożenia wniosku o wydanie zgody na wycofanie jej akcji z obrotu na rynku regulowanym (tzw. delisting). W wyniku wezwania nabywający zamierza osiągnąć 84.031.230 akcji spółki, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ. Zlecenia sprzedaży przyjmowane są od 31 marca do 4 maja. Planowana data zawarcia transakcji na GPW to 9 maja.



14 kwietnia Rada Dyrektorów Kernela podjęła decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. W środę 19 kwietnia Kernel poinformował, że Namsen odrzuca wniosek porozumienia akcjonariuszy o głosowanie na NWZ w sprawie wycofania akcji Kernela z obrotu na warszawskiej giełdzie. Według Namsena, decyzja o wycofaniu akcji Kernela z obrotu podjęta przez Radę Dyrektorów musi być zgodna z prawem luksemburskim. W tym kontekście polskie wymogi dotyczące powołania uchwały o delistingu przez NWZ z 90-proc. większością głosów nie mają zastosowania.



Akcjonariusze Kernel Holding, którzy zawarli porozumienie zaapelowali do KNF i GPW o przeprowadzenie analiz i podjęcie adekwatnych kroków.



21 kwietnia Komisja podała, że przeprowadzi postępowanie administracyjne dotyczące Kernela, gdy otrzyma wniosek w sprawie delistingu.