Akcjonariusze Kernel Holding domagają się respektowania przewidzianego prawem standardu ochrony w związku z planowanym delistingiem. Apelują do KNF i GPW o przeprowadzenie analiz i podjęcie adekwatnych kroków - napisali w komunikacie prasowym akcjonariusze spółki, którzy zawarli porozumienie.

Akcjonariusze Kernel Holding apelują do KNF i GPW; fot. shutterstock.com

Akcjonariusze Kernela apelują do GPW i KNF

"Uczestnicy porozumienia mają nadzieję, że Komisja Nadzoru Finansowego oraz zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rozpatrując ewentualne wnioski Kernel Holding w przedmiocie delistingu podzielą w pełni argumentację akcjonariuszy mniejszościowych Kernel Holding i zastosują w pełni prawo krajowe oraz instrumenty zapewniające bezpieczeństwo polskiego rynku kapitałowego wynikające z właściwych regulaminów" - napisano w komunikacie prasowym.

"Strony porozumienia skierowały już w tej sprawie pisma do wspomnianych adresatów, jak i do Pana Marka Dietla jako doradcy Prezydenta RP prosząc o przeprowadzenie stosownych analiz i podjęcie adekwatnych kroków zgodnych z obowiązującymi normami. Uwzględniając jednak trwające wezwanie, pewność obrotu i bezpieczeństwo inwestorów niewątpliwie zwiększałoby, gdyby przede wszystkim Komisja Nadzoru Finansowego, uwzględniając ustawowe cele i zadania realizowanego nadzoru, jak również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie z uwagi na swoją rolę w procesie delistingu, zajęłyby stanowisko względem interpretacji przepisów, jeszcze przed zakończeniem wezwania" - dodano.

Akcjonariusze zjednoczeni w ramach porozumienia nie wykluczają dalszych działań i szukania wsparcia wśród innych właściwych organów.

Porozumienie otwartych funduszy emerytalnych - akcjonariuszy Kernela

12 kwietnia 2023 r. pomiędzy 15 akcjonariuszami Kernel Holding, reprezentującymi ponad 21,59 proc. kapitału zakładowego, zawarte zostało porozumienie dotyczące wspólnych działań celem respektowania przez Kernel Holding i jej znaczącego akcjonariusza – Namsen Limited prawa oraz ustanowionych krajowych standardów rynku kapitałowego. Stronami porozumienia są głównie otwarte fundusze emerytalne.

"W ocenie stron porozumienia, wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji każdej spółki publicznej, niezależnie od tego, czy ma ona siedzibę w Polsce, czy poza jej granicami, wymaga odpowiedniej zgody wyrażonej przez akcjonariuszy emitenta. Taki standard ochrony wynika wprost z ustawy o ofercie publicznej (…), która zakłada, że decyzja w tym przedmiocie ma zostać podjęta przez walne zgromadzenie lub inny właściwy organ stanowiący spółki publicznej zawsze kwalifikowaną większością głosów akcjonariuszy oraz w obecności reprezentacji co najmniej połowy jej kapitału zakładowego. Zdaniem stron porozumienia, Komisja Nadzoru Finansowego może wyrazić zgodę na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym wyłącznie wówczas, gdy ten warunek zostanie spełniony" - napisano w komunikacie.

"Kernel Holding w sposób nieuprawniony twierdzi natomiast, że akurat ta norma polskiego prawa go nie dotyczy, zaś decyzję w omawianej sprawie może podjąć Rada Dyrektorów, nie pytając nawet akcjonariuszy o stanowisko" - dodano.

Jak wskazano w komunikacie akcjonariuszy, OFE co do zasady nie mogą posiadać instrumentów finansowych spoza rynku giełdowego.



"Oznacza to w praktyce, że gdyby uchwała Rady Dyrektorów Kernel Holding miała być wystarczająca do zrealizowania delistingu zgodnie z planem Namsen Limited, to w praktyce ta decyzja menadżerów Kernel Holding wymuszałaby na OFE sprzedaż akcji tej spółki, co w aktualnych warunkach możliwe jest wyłącznie w ramach wezwania ogłoszonego przez Namsen Limited. Wezwania, w ramach którego zaproponowana cena za akcje Kernel Holding jest niższa niż 0,20 wartości księgowej tego emitenta i dalece mniejsza, niż szacowana przez analityków giełdowych bieżąca wartość likwidacyjna majątku tej spółki" - napisali akcjonariusze.

Kernel wycofuje akcje z GPW

Rada Dyrektorów Kernela podjęła w piątek decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie.



Namsen, główny akcjonariusz Kernela, odrzuca wniosek porozumienia akcjonariuszy o głosowanie na NWZ w sprawie wycofania akcji Kernela z obrotu na warszawskiej giełdzie. Według Namsena, decyzja o wycofaniu akcji Kernel Holding z obrotu podjęta przez Radę Dyrektorów musi być zgodna z prawem luksemburskim. W tym kontekście polskie wymogi dotyczące powołania uchwały o delistingu przez NWZ z 90 proc. większością głosów nie mają zastosowania.



Pod koniec marca Namsen Limited wezwał do sprzedaży 52.057.219 akcji Kernela, stanowiących 61,95 proc. kapitału zakładowego, po 18,50 zł za akcję.



W wyniku wezwania nabywający zamierza osiągnąć 84.031.230 akcji spółki, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ.



Zlecenia sprzedaży przyjmowane są od 31 marca do 4 maja. Planowana data zawarcia transakcji na GPW to 9 maja.



Wzywający zapowiedział, że w przypadku nabycia co najmniej 95 proc. akcji spółki w trakcie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji będzie rozważone przeprowadzenie przymusowego wykupu.

Kernel Holding to największy na Ukrainie eksporter zboża i producent olejów słonecznikowych.