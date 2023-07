Nawracające w ostatnich dniach opady deszczu w wielu regionach kraju powodują przerwy w zbiorach zbóż i rzepaku. Prace żniwne są najbardziej zaawansowane na południu kraju, gdzie zbiory jęczmienia ozimego są już w znacznej mierze zakończone i tam rolnicy rozpoczęli już zbiór pozostałych zbóż ozimych (pszenicy, żyta, pszenżyta). Znaczne zaawansowanie zbiorów jęczmienia ozimego notuje się także na północy kraju, ale przelotne opady opóźniają żniwa.

Aktualne ceny zbóż: fot. unsplash Polina Rytova

Jakość ziarna jest mocno zróżnicowana i zależna od okresu wegetacji i ilości wody w glebie. Generalnie jednak plony jęczmienia są zadowalające i w zależności od regionu często zawierają się w przedziale 5-7-10 t/ha. Lokalnie rolnicy zaczęli także zbierać pszenicę ozimą, a pierwsze doniesienia wskazują na wysokie plony i dobre parametry ziarna, ale zaskakująco niskie białko.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

W związku z nierównomiernym rozkładem opadów w okresie wegetacji, w bieżącym sezonie będziemy mieć do czynienia z wysokimi plonami i zbiorami zbóż na południu kraju i znacznie niższymi plonami na północy, szczególnie w odniesieniu do zbóż jarych, w tym także kukurydzy.

Pomimo już trwających zbiorów, rynkowa podaż ziarna jest wyraźnie uszczuplona. W związku z ostatnimi zawirowaniami rynkowymi i wzrostem cen na giełdach światowych, wielu producentów decyduje się na przechowanie ziarna.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP, wg stanu na 28 lipca br.):

• pszenica konsumpcyjna(12.5%) - 900-1020PLN/t,

• pszenicapaszowa– 850-960PLN/t,

• żyto konsumpcyjne– 620-720PLN/t,

• żyto paszowe– 600-700PLN/t,

• pszenżyto – 720-800PLN/t,

• jęczmień paszowy - 680-760PLN/t,

• owies paszowy – 620-750PLN/t,

• kukurydza– 880-1010PLN/t,

• rzepak– 1780-1910PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport

W końcu lipca br. w portach Gdańsk i Gdynia w dalszym ciągu realizowane są znaczne załadunki ziarna kukurydzy i pszenicy.

Wiele wskazuje na to, iż w lipcu br. eksport pszenicy z kraju może przekroczyć 500 tys. ton, a wywóz kukurydzy 200 tys. ton. Z kolei, spowolnieniaeksportu należy spodziewać się w sierpniu br.

W końcu tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów 2022-2023 z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 28 lipca br.):

• pszenica konsumpcyjna(10.0/76/250)– 980PLN/t (dostawaG/G/Sz, dostawaVIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna(11.5/76/250)– 1005 PLN/t(dostawaG/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)– 1055PLN/t(dostawaG/G/Sz, VIII-IX),

• pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280)– 1085PLN/t (dostawaG/G/Sz,VIII-IX),

• jęczmień (62) – 820 PLN/t(dostawaSz,, IX),

• pszenżyto (68) – 850 PLN/t(dostawaG/G/Sz, VIII-X),

• żyto paszowe(68) – 760-770PLN/t(dostawaG/G/Sz, VIII-X),

• kukurydza (DON 2000)–1040-1050PLN/t(dostawaG/G, do 5.VIII),

• kukurydza (DON 3000) – 1020-1030PLN/t(dostawaG/G, do 5.VIII),

• kukurydza (DON 4000)– 1010-1020PLN/t(dostawaG/G, do 5.VIII)