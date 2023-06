Rebread, polski start-up zajmujący się przetwarzaniem czerstwego pieczywa, wspólnie z Okin i Angulas Aguinaga pracuje w ramach programu Bind 4.0 nad stworzeniem na mikroorganizmach, koji i czerstwym pieczywie nowych protein, które staną się podstawą do produktów upcyklingowych: alternatywnych owoców morza oraz nowej mieszanki piekarniczej.

Katarzyna Młynarczyk wzięła udział w Foodtech Start-up Theatre CNTA EATEX podczas Food 4 Future w Bilbao; Fot. Anna Wrona

Rebread w programie Bind 4.0

– Mieliśmy dzisiaj możliwość zaprezentowania rozwiązania, które wdrożyliśmy w Kraju Basków jako Rebread z dwoma organizacjami. Jedna to Okin, która zajmuje się produkcją pieczywa. Druga to Angulas Aguinaga – duży producent m.in. owoców morza. Naszym rozwiązaniem wspólnej kolaboracji w programie akceleracyjnym Bind 4.0 (który jest tutaj wizytówką) było stworzenie na mikroorganizmach, koji i czerstwym pieczywie nowej wartości, nowych protein, które stały się podstawą do produktów upcyklingowych, m.in. alternatywnych owoców morza i nowej mieszanki, potencjału pod nowe produkty Okin, nowego pieczywa – mówiła Katarzyna Młynarczyk podczas wydarzenia Food 4 Future, które odbyło się 16-18 maja w Bilbao.

Rebread: Przetwarzanie czerstwego pieczywa

Rebread zajmuje się przetwarzaniem czerstwego pieczywa i tworzeniem z tego nowego rynku i nowej wartości produktów. To pomysł Katarzyny Młynarczyk i Bartłomieja Raka, twórców Socjomanii.

Skąd pomysł na "chlebowy" start-up? Wszystko zaczęło się od biznesu gastronomicznego w Krakowie, w ramach którego działała także rzemieślnicza piekarnia. Wyzwania związane z zagospodarowaniem niesprzedanego pieczywa doprowadziły wspólników do pomysłu na Rebread – start-up odbierający czerstwe pieczywo z innych piekarni i wytwarzający z niego m.in. okowitę.

– Piekarnię rzemieślniczą prowadzimy od 2019 roku w Krakowie. Pomysł wyniknął w dość naturalny sposób: nie mieliśmy co zrobić z pieczywem, którego nie udało nam się sprzedać. Pieczywo wracało do nas z różnych punktów, z którymi współpracujemy. Pandemia nie ułatwiła sytuacji – mówił w 2021 toku w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Bartłomiej Rak.

Niesprzedane pieczywo na początku odbierał "Pan rolnik", ale w czasie pandemii także i to stało się utrudnione. Bartłomiej Rak i Katarzyna Młynarczyk znaleźli więc inne rozwiązanie.

– Współpracowaliśmy wcześniej z jednym z lokalnych rolników, który od nas odbierał pieczywo dla zwierząt, ale pandemia bardzo często go wstrzymywała i wpływała na jego biznes. Czasami nie dojeżdżał i nie zawsze potrzebował tyle czerstwego pieczywa, ile produkowaliśmy. Zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić. Jako pokolenie wychowane w internecie zaczęliśmy "googlać" ten temat. Okazało się, że jest dużo różnych upublicznionych badań, finansowanych z grantów Unii Europejskiej. Trafiliśmy też na inną piekarnię, działającą w Austrii, która trzy lata temu zbudowała swoją własną destylarnię. Postanowiliśmy, że my może nie zbudujemy od razu swojej własnej destylarni, ale znajdziemy destylarnię rzemieślniczą w Polsce, która nam pomoże. Tak trafiliśmy na Podkarpacie, do Grzegorza Pińczuka, który stwierdził, że bardzo chętnie spróbuje stworzyć destylat z czerstwego pieczywa – wspominał współpomysłodawca Rebread.

Firma zaczęła gromadzić czerstwe pieczywo, suszyć i przechowywać w odpowiednich warunkach. W ciągu pół roku udało się uzbierać pół tony.

– Z pół tony wyprodukowaliśmy w pierwszej serii okowity 550 butelek. Plus na przyszłość, dla potomnych, zalaliśmy również beczkę drewnianą 30-litrową – mówił Bartłomiej Rak.

Poza okowitą Rebread wyprodukował również m.in. breadbuchę, kosmetyki czy biodegradowalne opakowania PLA.

Program akceleracyjny Bind 4.0

Hiszpański Program Bind 4.0 wspiera młode firmy w kategoriach Intelligent Industry, Clean Energy & Sustainability, Health Tech I Food Tech. Program zapewnia wybranym start-upom programu współpracę z największymi gigantami rynku mającymi siedzibę w Kraju Basków, w Hiszpanii, jak Okin czy Eroski.