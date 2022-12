Ardanowski pytany był o nowelizację ustawy o paszach. "W dalszym stopniu utrzymuje patologię obecnego systemu, przedłuża stan uzależnienia polskiej produkcji pasz od importowanej śruty sojowej GMO" - ocenił.

Już w 2006 r. Sejm przyjął ustawę zakazującą obrotu surowcami zawierającymi modyfikowane genetycznie składniki. Chociaż środowiska zajmujące się zdrowiem Polaków i żywieniem - wśród których byli też lekarze, podnosiły, że całkowity zakaz GMO musi wejść jak najszybciej, gdyż to będzie miało kolosalne znaczenie dla naszego zdrowia. Polska jednak nie była wówczas przygotowana do wprowadzenia całkowitego zakazu. Dlatego też kolejne rządy proponowały moratorium na wejście w życie zakazu. Tym samym producenci pasz dostawali czas na przygotowanie się do zastąpienia śruty sojowej GMO innymi źródłami białka paszowego. Od tego czas minęło już 16 lat, a jedyne, co robiono to przedłużano moratorium. A firmy produkujące pasze nie przygotowywały się do zwiększenia udziału białka krajowego - przypomniał.