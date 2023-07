Mamy duże nadwyżki żywności i część tego, co wyprodukujemy musimy sprzedawać. W tej sytuacji nie możemy pozwolić na to, aby polski rynek zbóż był niszczony - podkreślił w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski.

Ardanowski: Ukrainy nie interesuje, co się stanie z jej zbożem. fot. GT/Farmer.pl

Ardanowski: Ukrainy nie interesuje, co się stanie z jej zbożem

Ardanowski powiedział, że Ukraińcom jest wszystko jedno, czy zboże trafi do głodującej Afryki, czy do krajów Europy Zachodniej, "gdzie zboża naprawdę brakuje: do Portugalii, Hiszpanii oraz Włoch". "Tam rokroczna susza sprawia, że zbiory są na tyle małe, iż zaczyna to grozić hodowli zwierząt" - podkreślił.

Jego zdaniem, "Ukrainy nie interesuje, co się stanie z tym zbożem". "Ich nie obchodzi również to, czy zostanie ono w Polsce i czy dalej będzie niszczyć nasz rynek wewnętrzny, wpychając kolejne gospodarstwa w poważne kłopoty, a może i nawet w nędzę" - powiedział były minister rolnictwa.

Ardanowski: Polska musi działać stanowczo ws. zboża z Ukrainy

Według Ardanowskiego dla Ukrainy "najważniejsze jest to, żeby odbiorcy zboża regulowali wystawione faktury".

"Dla nas to nie jest wszystko jedno. Jesteśmy krajem rolniczym. Co więcej Ukraina liczy się w europejskiej, a nawet globalnej rozgrywce. Mamy duże nadwyżki produkcji żywności i część tego, co wyprodukujemy musimy sprzedawać. W tej sytuacji nie możemy pozwolić na to, aby polski rynek zbóż był niszczony. Sytuacja po zeszłorocznych żniwach była bardzo trudna, prawie tragiczna. Dlatego Polska musi działać stanowczo" - powiedział.