13 tys. wniosków o środki na budowę i wyposażenie silosów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała, że wpłynęło do niej blisko 13 tys. wniosków o środki na budowę i wyposażenie silosów na kwotę 513,7 mln zł. Wskazano, że wnioski można było składać do 5 lipca 2023 r. Agencja dodała, że dofinansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

"Wsparcie to skierowane jest do rolników, którym w 2022 r. przyznano płatności bezpośrednie. Muszą oni również mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycję. Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu oraz stanowiących jego integralną część urządzeń lub elementów wyposażenia, np. wentylatorów, czujników temperatury czy wilgotności, dmuchaw, nagrzewnic elektrycznych, rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór" - wyjaśniła agencja.

Zaznaczono, że wsparcie będzie dotyczyć także montażu i transportu. "Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji i wynosi standardowo do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika - do 60 proc." - podano w komunikacie. ARiMR wskazała również, że limit pomocy wynosi on 50 tys. zł, a dla tzw. młodych rolników - 60 tys. zł.