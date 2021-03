Aryzta: Sprzedaż produktów pakowanych wciąż jest wyższa

Najtrudniejsza była pierwsza fala COVID, kiedy zmieniliśmy gwałtownie nawyki zakupowe

Portalspozywczy.pl: Za nami rok pandemii. Czy nowy międzynarodowy kryzys epidemiologiczny i gospodarczy mocno dotknęły rynek piekarniczy?

Waldemar Topolski, dyrektor zarządzający Aryzta Polska: Najtrudniejsza dla firm takich jak jak Aryzta była wiosna 2020, pierwsza fala COVID-u, kiedy uwięzieni w domach zmieniliśmy gwałtownie nasze nawyki zakupowe i żywieniowe. Pojawiało się wiele nieprawdziwych informacji, np. o możliwości przenoszenia wirusa przez kontakt z żywnością. W sklepach ucierpiały najmocniej kategorie słodkich i słonych przekąsek. Klienci częściej wybierali te produkty, które mogą zamrozić na zapas lub produkty pakowane – postrzegane jako bardziej bezpieczne. Dopiero po wydaniu komunikatu przez Główny Inspektorat Sanitarny o tym, że nie ma dowodów na ryzyko przenoszenia wirusa przez owoce czy chleb sprzedawany luzem, sytuacja w sklepach bardzo powoli zaczęła wracać do normy. Stowarzyszenie Producentów Pieczywa, którego jesteśmy członkiem, poświęciło sporo energii na edukację konsumentów, w tym na zachowanie zasad higieny podczas zakupów. Dla branży piekarniczej odczuwalne w skutkach jest również długofalowe ograniczenie działalności sieci restauracji szybkiej obsługi czy gastronomii.

Jak pandemia wpłynęła na eksport Aryzta?

Podobnie jak na rynku krajowym, w eksporcie najsilniej odczuliśmy początkowo dystans konsumentów do kupowania produktów „luzem”. We wszystkich krajach sytuacja wyglądała podobnie. COVID-19 zmusił wszystkich do robienia zakupów w inny sposób, głęboko wpłynął na zmiany w przyzwyczajeniach oraz pokazał potrzebę szybkiego reagowania na zmiany na rynku. Jak wspomniałem wcześniej, zdecydowanie ucierpiała sprzedaż do gastronomii, w niektórych krajach spadki wyniosły kilkadziesiąt procent.