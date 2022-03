strefa premium

Aryzta: Zielona transformacja musi nastąpić jak najszybciej

Co oznacza dla firmy Aryzta termin "zielona transformacja"?

„Zielona transformacja” jest jednym z wielu pojęć wpisujących się w model społeczno-gospodarczy, w którym szczególna uwaga skupiona jest na kwestiach ochrony środowiska naturalnego. Myśląc o rozwoju przyszłych pokoleń oraz ich szansach na dostęp do zasobów ziemi w stopniu co najmniej takim samym, jak obecnie – „zielona transformacja”, czyli przejście od gospodarki dotychczasowej do działalności odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie, w tym m.in. do odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji – musi nastąpić jak najszybciej. Podmiotem, który ma realny wpływ na wsparcie oraz wdrożenie tych zmian są między innymi przedsiębiorstwa.