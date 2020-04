Asprod: Szukamy alternatywnych kanałów sprzedaży pieczywa i wyrobów cukierniczych

Portalspozywczy.pl: Jak pandemia koronawirusa wpływa na branżę piekarniczą i koszyk zakupowy Polaków?

Dariusz Bielecki, prezes zarządu Asprod S.A.: Skutki pandemii koronawirusa dla branży piekarniczej, mimo że nie są aż tak drastyczne jak np. dla branży gastronomicznej czy turystycznej, są zdecydowanie mocno zauważalne. Jesteśmy, co prawda w gronie tych przedsiębiorstw, które w dalszym ciągu mogą prowadzić działalność, jednak restrykcje wprowadzone w związku z pandemią oraz zmiany w zachowaniach konsumentów z tym związane są bardzo widoczne zarówno w obrotach, jak i koszykach zakupowych naszych klientów.

Polacy bardzo serio (zresztą bardzo słusznie) potraktowali #zostańwdomu i z naszych obserwacji wynika, że robimy zakupy znacznie rzadziej, za to przy wizytach w sklepie kupujemy znacznie więcej. Koszyk zakupowy jest wyraźnie wyższy, spadała jednak częstotliwość dokonywania zakupów, co jest bardzo widoczne przy ogólnej liczbie klientów.

Zmiany zachowań widoczne są również w segmentach produktów, które są najpopularniejsze wśród klientów. O ile spadki w kategorii pieczywa nie są aż tak wielkie, to spadki w kategorii produktów cukierniczych czy gastronomicznych typu kanapki, przekąski i kawa są już bardzo znaczne. Żyjemy w czasach izolacji, nie spotykamy się z rodziną ani z przyjaciółmi, co ma bardzo istotny wpływ na nasze decyzje zakupowe a co za tym idzie sprzedaż ciast. Mamy teraz również więcej czasu, który w jakiś sposób trzeba zagospodarować, co przyczynia się do tego, że znaczne grono naszych dotychczasowych klientów decyduje się, by samodzielnie piec w domu.

Podobnie wygląda kwestia tortów okolicznościowych, jeżeli już decydujemy się na świętowanie to robimy to w znacznie mniejszym gronie składającym się przeważnie z domowników. Niebagatelny wpływ na spadek sprzedaży wyrobów cukierniczych ma fakt, że wiele uroczystości takich jak wesela, komunie czy eventy firmowe jest odwoływanych lub przekładanych na inne terminy, co znacząco wpływa na liczbę zamówień. Trzeba również zauważyć, że wyroby cukiernicze są produktami przygotowywanymi na świeżo, z dość krótkim terminem przydatności do spożycia, nie kupimy ich na zapas, co stanowi istotną barierę zakupową w okresie pandemii.