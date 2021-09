Astarta zapowiada inwestycje za 50 mln dolarów

Astarta Holding zapowiedziała inwestycję w nową linię produkcyjną w zakładzie przetwórstwa soi. Wartość inwestycji zaplanowanych do 2023 roku wyniesie około 50 mln dolarów.

Autor: PAP

Data: 23-09-2021, 18:57

Astarta Holding zapowiedziała inwestycję w nową linię produkcyjną w zakładzie przetwórstwa soi. fot. astartaholding.com

Astarta inwestuje w soję

Astarta Holding zapowiedziała inwestycję w nową linię produkcyjną w zakładzie przetwórstwa soi. Spółka szacuje, że jej uruchomienie w perspektywie dwóch lat pozwoli na podwojenie wyniku EBITDA segmentu soi - poinformowała Julia Bereshchenko, dyrektor ds. rozwoju biznesu i relacji inwestorskich Astarty.

Astarta informowała w połowie września, że w ciągu dwóch lat zainwestuje około 50 mln USD w nową linię technologiczną do przetwarzania soi.



"Projekt koncentratu białka sojowego (Soybean Protein Concentrate, SPC) ma na celu zwiększenie zarówno przychodów, jak i EBITDA. Liczymy na podwojenie EBITDA i odpowiadającej jej marży segmentu soi, gdy projekt zacznie funkcjonować za dwa lata. Oczekiwania te opierają się na obecnych założeniach, które oczywiście mogą ulec zmianie w ciągu najbliższych kilku lat" - podała Bereshchenko.

Astarta - wyniki finansowe

Astarta specjalizuje się w produkcji cukru, uprawie zbóż, roślin oleistych, bydła i produkcji mleka. W 2020 r. spółka zanotowała 415,6 mln euro przychodów i 113,4 mln euro zysku EBITDA, z czego segment przetwórstwa soi wygenerował kolejno 75,2 mln euro obrotów (w tym 76 proc. pochodziło z eksportu) oraz 7,4 mln euro zysku EBITDA. Marża EBITDA segmentu wyniosła 10 proc.



W I połowie 2021 r. Astarta zaraportowała 150,9 mln euro przychodów oraz 124,8 mln euro zysku EBITDA, a segment przetwórstwa soi zanotował w tym czasie 44,8 mln euro obrotów (72 proc. pochodziło z eksportu) oraz 3,7 mln euro EBITDA. Marża EBITDA segmentu wyniosła 8 proc.

Astarta poszerza portfolio w obszarze soi

Dyrektor ds. rozwoju biznesu i relacji inwestorskich Astarty poinformowała, że projekt ma na celu poszerzenie portfolio produktów Astarty w segmencie przetwórstwa soi.



"Obecnie firma uprawia we własnym zakresie 1/3 soi wykorzystywanej przez zakład. Kruszarka wytwarza dwa kluczowe produkty – śrutę sojową i olej sojowy. Dzięki dodaniu nowej linii produkcyjnej do obecnych urządzeń do kruszenia, zakład będzie w stanie produkować także SPC. Zarówno śruta, jak i SPC są składnikami pasz białkowych dla hodowli zwierząt - inwentarza żywego, drobiu i ryb" - poinformowała.



Zakładane moce produkcyjne nowej linii to do 100 tys. ton koncentratu białka sojowego rocznie. Inwestycja jest realizowana w zakładach grupy w obwodzie połtawskim na Ukrainie.