Austria wspiera inicjatywę "Ziarno z Ukrainy" i przeznacza 3,8 mln euro na dostawy ukraińskiego zboża dla potrzebujących w Etiopii i Sudanie, poinformował w sobotę minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg na swoim Twitterze.

Austria przekaże 3,8 mln euro na inicjatywę "Ziarno z Ukrainy"; fot. unsplash

"Używanie głodu jako broni nie ma miejsca na tym świecie i nie powinno być akceptowane" - napisał Schallenberg.

Austriacki minister spraw zagranicznych podkreślił, że nawet po 276 dniach agresywnej wojny z Ukrainą Rosja nie cofa się przed cynicznym użyciem głodu i energii jako broni przeciwko narodowi ukraińskiemu i światu.

"Dziewięć miesięcy ciągłego i ukierunkowanego ostrzału ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej rakietami i dronami kamikaze spowodowało niewiarygodne ludzkie cierpienie i zniszczenia na Ukrainie. Jednocześnie agresywna wojna Rosji grozi pogrążeniem milionów najsłabszych ludzi na świecie w biedzie, głodzie i długach" - zaznaczył Schallenberg.

Minister wspomniał też o milionach ukraińskich kobiet, dzieci i mężczyzn, którzy zginęli w czasie Wielkiego Głodu w latach 1932-1933. Podkreślił w związku z tym, że kierownictwo sowieckie nie ceniło ludzkiego życia i godność.

"Dzisiaj widzimy to samo. Nigdy nie zapomnimy okrucieństw popełnionych 90 lat temu. I musimy zapewnić, że odpowiedzialni za dzisiejsze okrucieństwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności" - podkreślił w swym wpisie austriacki minister spraw zagranicznych.

Ukraina w 90. rocznicę rozpoczęcia Hołodomoru zaproponowała inicjatywę "Ziarno z Ukrainy", w ramach której do połowy przyszłego roku planuje się wysłać około 60 statków z ukraińskim zbożem do Afryki, do najbiedniejszych krajów świata.