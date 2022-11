Piekarnicza rodzina Zajezierskich wraca do korzeni i uruchamia autorską sieć piekarni. Od listopada na mieszkańców Warszawy czeka nowe miejsce spotkań, w którym główną rolę odgrywa chleb. Piekarnia Żywioły to połączenie chrupiącego, świeżego pieczywa z bogatą ofertą śniadaniową i wieczorną oraz autorskimi drinkami. W kolejnych krokach właściciele skupią się na rozwoju sieci w Warszawie i okolicach.

Sieć Piekarni Żywioły debiutuje w Warszawie; fot. mat. pras.

Piekarnia Żywioły – nowy koncept Zajezierskich

Nowy koncept to połączenie tradycyjnej piekarni z częścią bistro w przestronnej przestrzeni kultowego Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Chmielnej 19. Przytulne wnętrze o niebanalnym charakterze, pełne zieleni można podziwiać już z ulicy przez dużą przeszkloną witrynę. Od 7:00 rano do późnych godzin wieczornych klienci mogą skorzystać z bogatej oferty sklepowej. W centralnej części lokalu goście mogą obserwować przez szybę, jak piekarze na bieżąco wypiekają ciepły i chrupiący chleb, a także maślane chałki i rogale.

– Żywioły to połączenie czterech elementów niezbędnych do wypieku naturalnego, smacznego pieczywa – mąki, która jest owocem ziemi, wody, ognia, dzięki któremu wypiekamy chleb, a także powietrza, które odgrywa istotną rolę w fermentacji pieczywa oraz niesie ze sobą zapach chrupiącego chleba. Nazwa lokalu oddaje też charakter naszego zespołu, gdzie każdy z nas jest inny, pełen energii i niesamowitych pomysłów, ale wspólnie tworzymy naprawdę zgraną załogę, dla której miłość do chleba i dobrego jedzenia jest wspólnym mianownikiem – tłumaczy Karolina Zajezierska, przedstawicielka piekarniczej rodziny Zajezierskich.

Piekarnia Żywioły w Warszawie ma także restaurację

Piekarnia Żywioły przy ul. Chmielnej 19 oferuje również przestronną część restauracyjną, w której miłośnicy jedzenia i dobrego wina mogą ucztować do późnych godzin wieczornych. W ofercie nie brakuje propozycji śniadaniowych oraz dań wieczornych, gdzie kolorytu potrawom nadają różne wariacje na temat pieczywa. Podążając za najnowszymi trendami, menu lokalu w znacznej mierze opiera się na koncepcji wspólnego jedzenia i dzielenia się posiłkami. Całość uzupełniają unikatowe propozycje deserowe oraz autorskie drinki, będące interpretacją żywiołów.

Piekarnia Żywioły otwiera się w Warszawie | fot. mat. pras.

– Stworzyliśmy miejsce pełne pasji i miłości do pieczywa. Nasz zespół to prawdziwi miłośnicy chleba, którzy spotykając się z wielbicielami jedzenia, chcą się nim dzielić, stąd powstał pomysł na dania do dzielenia. Łączymy tradycyjne smaki z nieoczywistymi dodatkami, serwujemy do tego dobre wino i autorskie koktajle, aby pokazać gościom, że nie tylko znamy się na pieczeniu chleba, ale potrafimy połączyć to z prowadzeniem restauracji na wysokim poziomie. Dużą wagę przyłożyliśmy też do wnętrza, aby goście mogli poczuć się w nim naprawdę dobrze, dlatego postawiliśmy na drewno, ciepłą kolorystykę i dużą ilość zieleni, a ściany ozdobiliśmy ekspresjonistycznymi obrazami Oleny Horhol – dodaje Karolina Zajezierska.

Sieć piekarni rodziny Zajezierskich

Lokal przy ul. Chmielnej 19 to pierwszy i unikatowy format, łączący piekarnię z rozbudowaną częścią bistro. W planach rodziny Zajezierskich jest rozwijanie sieci w Warszawie i okolicach. Już wkrótce w kolejnych dzielnicach stolicy pojawią się mniejsze formaty Piekarni Żywioły, w których klienci będą mogli skorzystać z bogatej oferty kulinarnej i sklepowej.

Piekarnia Żywioły otwiera się w Warszawie | fot. mat. pras.

– Piekarnia Żywioły na ul. Chmielnej 19 to serce naszej sieci – najbardziej rozbudowany pod względem gastronomicznym format. W kolejnych krokach będziemy uruchamiali mniejsze punkty, znajdujące się bliżej naszych klientów, nastawione w głównej mierze na szybką obsługę i sprzedaż wysokiej jakości żywności na wynos. W formacie deli i bistro będziemy oferowali to, w czym specjalizujemy się od prawie 100 lat, czyli najlepszej jakości pieczywo, a także przekąski, kanapki i kawę z autorskiej mieszanki kaw – wyjaśnia Karolina Zajezierska. – Już wkrótce będzie nas można znaleźć również na Ursynowie– dodaje.

Zajezierscy: Z pieczywem od czterech pokoleń

Rodzina Zajezierskich to potomkowie Antoniego Nowakowskiego, który prawie 100 lat temu w Nowym Dworze Mazowieckim otworzył małą lokalną piekarnię, zaopatrującą w świeże pieczywo okolicznych mieszkańców. Po latach rozwoju rodzinna piekarnia NOWEL wraca do korzeni i otwiera pierwszy lokal gastronomiczny. Nowy koncept opiera się w głównej mierze na tradycyjnej, prostej recepturze, wysokiej jakości składnikach i wieloletniej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie miłości do pieczywa.

– Żywioły to połączenie naszej tradycyjnej, rodzinnej receptury przekazywanej od czterech pokoleń i nowoczesnego podejścia do pieczywa. Od niemal stu lat nasza rodzina skupiała się na wytwarzaniu chleba – podstawowego produktu w domach niemal wszystkich Polaków. Pozostajemy wierni naszym recepturom, dodajemy do tego ciekawe, czasem zaskakujące dodatki i smaki, szczyptę rodzinnej atmosfery i bardzo dużo pozytywnej energii. Tworzymy miejsce z klimatem, które przyciąga zapachem i smakiem, pozwalając poczuć się jak w domu – dodaje Karolina Zajezierska.