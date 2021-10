Bardzo dobre zbiory słonecznika w Grupie IMC

IMC, grupa rolnicza działająca na Ukrainie, podsumowała zbiory słonecznika, który w tym sezonie był uprawiany na powierzchni 25,7 tys. ha. W sumie plon tej rośliny wyniósł 91 tys. ton. Dodatkowo, w ostatnim czasie spółka zakończyła siew pszenicy ozimej na przyszły sezon.

Wydajność zbiorów słonecznika IMC osiągnęła poziom 3,52 t/ha, fot. pixabay.com

Zbiory na Ukrainie

Wydajność zbiorów słonecznika osiągnęła poziom 3,52 t/ha i jest to jednocześnie drugi wynik w historii spółki. Jednocześnie przekracza on o 52% średnią tegoroczną wydajność słonecznika na Ukrainie (2,31 t/ha według stanu na 18.10.2021 według danych ministerstwa polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy).

Jednocześnie od drugiej połowy września do pierwszej połowy października zasiano pszenicę ozimą na powierzchni 18,4 tys. ha.

- W tym roku aktywna faza jesiennych prac polowy w IMC rozpoczęła się praktycznie dwa tygodnie po wcześniej zaplanowanych terminach. Przyczyną opóźnienia były obfite opady w drugiej połowie września, które występowały we wszystkich regionach działalności spółki. Z jednej strony, to pozytywnie wpłynęło na zgromadzenie się odpowiedniej wilgoci w górnych partiach gleby, ale jednocześnie długo nie mogliśmy całkowicie przejść do fazy zebrania plonów oraz zasiewów. Nie mniej jednak, właściwe zabezpieczenie techniczne i prawidłowa organizacja procesów produkcyjnych pozwoliły wykonać zaplanowane operacje związane ze zbiorem słonecznika i siewem pszenicy w terminach zbliżonych do optymalnych – komentuje Aleksander Wierżihowskij, Dyrektor Operacyjny IMC.