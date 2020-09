Barilla wystartowała z nową międzynarodową kampanią marketingową

Ostatnie miesiące całkowicie zmieniły nawyki ludzi. Dom stał się jedynym ośrodkiem wielu działań, które kiedyś prowadziliśmy poza nim. Często doprowadzało to do zmiany pierwotnego przeznaczenia wielu rzeczy, ale równocześnie pozwalało na ponowne odkrycie przyjemności czerpanej z zasiadania przy stole. Taka właśnie jest sceneria nowego międzynarodowego filmu wyprodukowanego przez BRW i nakręconego w Budapeszcie i Rzymie przez wielokrotnie nagradzanego reżysera spotów reklamowych – Reynalda Gresseta, znanego ze swojej wrażliwości na estetykę i tętniących życiem obrazów.

Główną rolę odgrywają w nim stoły z całego świata uchwycone w prozie życia codziennego, w towarzystwie ludzi, którzy wykorzystują je do pracy na swoich laptopach, do odrabiania prac domowych, do ćwiczeń, a nawet używają ich jako perkusji. Kreatywność ludzka rozwija się wraz z działającym na wyobraźnię, emocjonalnym crescendo – w rytm piosenki „Beautiful That Way” ze ścieżki dźwiękowej filmu Roberta Benigniego „Życie jest piękne” autorstwa Nicoli Piovaniego, który otrzymał za nią jeden z trzech Oscarów zdobytych przez ten obraz. To ponadczasowe arcydzieło, które reprezentuje piękno włoskiej kultury na szczeblu międzynarodowym. To oda do życia, do przebudzenia, do nieograniczonej nadziei, która w końcowej scenie reklamy łączy się z tradycyjnymi wartościami marki.



Gdy na stole pojawia się makaron, na nowo staje się on pełnym gościnności i ciepła miejscem spotkań rodziny i przyjaciół. Nie jest to zwykły stół, ale dom – jak głosi slogan: „Od 1877 roku Barilla sprawia, że stół staje się sercem domu.”



Spot, dostępny w formatach 15'', 30'' i 60'', będzie emitowany na kanałach telewizyjnych i cyfrowych.

„Ta kampania miała na celu postawić na pierwszym planie codzienność stołów na całym świecie. W tym trudnym okresie były one wykorzystywane w najróżniejszy, nietypowy sposób. Ale to właśnie w momencie, gdy na stole pojawia się makaron, bliscy gromadzą się wokół niego i na nowo doceniają znaczenie słowa »dom«. To przekaz o bliskości i nadziei na lepsze jutro” – powiedział Gianluca Di Tondo, dyrektor ds. marketingu Barilli.