Beak Beak wprowadza pieczywo z pełnych ziaren zbóż, kasz i bakalii

Nowa marka Beak Beak oferuje pieczywo pozbawione mąki, drożdży i konserwantów, wypiekane z pełnych ziaren zbóż, kasz, bakalii, orzechów i suszonych owoców.

Autor: oprac.AW

Data: 16-02-2022, 13:41

Ideą powstania Beak Beak było całkowite wyeliminowanie produktów mącznych. W składzie możemy znaleźć tylko ziarna – siemię lniane złote i brązowe, słonecznik, sezam, pestki dyni, ziarna komosy ryżowej (złote, białe, czarne), nasiona chia oraz bakalie, kasze (jaglaną, gryczaną), orzechy, migdały, kokos, suszone owoce – żurawinę, rodzynki.

– W procesie produkcji zachowaliśmy znane, tradycyjne technologie, których wiele zakładów już nie stosuje ze względu na wysokie koszty. My do nich wróciliśmy, ponieważ są one bardzo istotne i ważne w zakresie zarówno smaku, jak i jakości wypiekanego pieczywa. Są to procesy tradycyjnego ukwaszanie ziaren, kasz, tradycyjny proces zaparzania tych ziaren. Każda kromka Beak Beak wypiekana jest oddzielnie – mówi twórca marki, Zbigniew Marat.