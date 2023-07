Premier Ukrainy powinien przeprosić Polskę za nieuczciwe praktyki, a nie wygłaszać tezy godzące w Polskę i relacje polsko-ukraińskie - oceniła była premier, europosłanka PiS Beata Szydło odnosząc się do wpisu Denysa Szmyhala ws. ukraińskiego zboża.

Beata Szydło o zbożu: Premier Ukrainy powinien przeprosić Polskę. fot. PE

Beata Szydło o zbożu: Premier Ukrainy powinien przeprosić Polskę

Unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji obowiązuje do 15 września. Dozwolony jest tranzyt zbóż przez terytoria tych krajów.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu wwozu zboża z Ukrainy do tych pięciu krajów, to Polska sama zamknie swą granicę na te towary.

Do tej zapowiedzi odniósł się na Twitterze ukraiński premier Denys Szmyhal. "Rosja zerwała zbożową inicjatywę, niszcząc infrastrukturę naszych portów czarnomorskich i po raz kolejny wywołując globalny kryzys żywnościowy. W tym krytycznym okresie Polska zamierza kontynuować blokadę eksportu zboża ukraińskiego do UE. Jest to nieprzyjazny i populistyczny krok, który będzie miał poważny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy. Apelujemy do naszych partnerów i komisji UE o zapewnienie niezakłóconego eksportu wszystkich ukraińskich produktów żywnościowych do UE. Jest to akt solidarności nie tylko z Ukrainą, ale i ze światem, który jest zależny od naszego zboża" - napisał Szmyhal.

Beata Szydło oceniła w piątek na Twitterze, że "wypowiedź premiera Ukrainy Denysa Shmyhala jest po prostu niesprawiedliwa wobec Polski".

"Tak doświadczony polityk, jak szef ukraińskiego rządu, musi przecież rozumieć, jak wiele Polska zrobiła dla pomocy Ukrainie, ratując ten kraj w chwili największego zagrożenia" - oświadczyła Szydło.

"Pan Premier Denys Szmyhal wie też, że Ukraina miała poprzez Polskę tranzytem przewozić swoje produkty rolnicze do krajów trzecich. Tymczasem ukraińscy producenci zboża i innej żywności - zaznaczmy, wielkie korporacje należące do oligarchów, a nie rolnicy - postanowili wykorzystać okazję i zalać Polskę swoimi produktami - podkreśliła b.premier.

Jak dodała, "takie postępowanie nie ma nic wspólnego z przyjaźnią i współpracą". "Tak naprawdę premier Ukrainy powinien przeprosić Polskę za nieuczciwe praktyki, a nie wygłaszać tezy godzące w Polskę i relacje polsko-ukraińskie" - oświadczyła Szydło.

"Dla rządu PiS najważniejsze jest dobro polskich obywateli i polskiej gospodarki, w tym rolnictwa. Polski rynek musi być i będzie chroniony przed nieuczciwymi praktykami" - stwierdziła europosłanka.