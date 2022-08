Będzie zaliczkowy skup zboża w razie braku miejsca w magazynach KGS

Autor: PAP

Data: 25-08-2022, 07:52

Jeśli zabraknie powierzchni magazynowej w Krajowej Grupie Spożywczej, będzie prowadzony skup zaliczkowy: przy zgłoszeniu zboża do sprzedaży rolnik otrzyma 30 proc. zapłaty, a 70 proc. po dostawie - poinformował wicepremier Henryk Kowalczyk. Dodał, że na ten cel zabezpieczono 430 mln zł.

"(...) nie można liczyć na obniżkę cen zbóż, bo ceny w Polsce powiązane są z cenami światowymi" - powiedział Henryk Kowalczyk; fot. Marcin Bielecki

Skup zboża

W środę minister rolnictwa i rozwoju wsi spotkał się z rolnikami na Lubelszczyźnie. Jak przekazał resort, jednym z tematów był skup zboża.

Kowalczyk poinformował rolników, że jeżeli zabraknie powierzchni magazynowej w Krajowej Grupie Spożywczej (KGS), będzie prowadzony skup zaliczkowy: w momencie zgłoszenia zboża do sprzedaży rolnik otrzyma 30 proc. należnej zapłaty, a 70 proc. po dostawie. Wicepremier przekazał, że na taki zaliczkowy skup zabezpieczone są środki finansowe w wysokości 430 mln zł.

"Na chwilę obecną sytuacja na rynku zbóż jest ustabilizowana. Nie ma już propozycji skupowych po zaniżonych cenach 800 zł za tonę pszenicy. Najbliższe Zamojskie Zakłady Zbożowe oferują dziś 1600 zł za tonę" - podkreślił szef MRiRW podczas spotkania z rolnikami w Rakołupach Dużych.

Ceny zbóż a sytuacja światowa

Wicepremier zwrócił uwagę, że sytuacja światowa na rynkach zbóż jest bardzo trudna. Według ukraińskiego ministra rolnictwa plony na Ukrainie mogą być nawet o połowę mniejsze. Zbyt małe są także możliwości eksportowe Ukrainy.

"Dlatego nie można liczyć na obniżkę cen zbóż, bo ceny w Polsce powiązane są z cenami światowymi" - stwierdził Kowalczyk.

Podkreślił też, że przywożone do Polski ukraińskie zboże wysyłane jest do innych krajów. Przywóz zboża z Ukrainy jest jednak niewystarczający w stosunku do oczekiwań i potrzeb tego kraju, które wynoszą ok. 4,5 do 5 mln ton miesięcznie. Obecnie możliwości przeładunkowe Polski to maksymalnie 1 mln ton - wskazał minister.

"Apelujemy do Unii Europejskiej, aby realnie pomogła nam w tranzycie zboża z Ukrainy do Europy Zachodniej, a także do Afryki Północnej i na Bliski Wschód, bo tam może być klęska głodu" - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Rynek nawozów

Podczas spotkania we wsi Skierbieszów Kowalczyk odniósł się do sytuacji na rynku nawozów.

"Grupa Azoty ogłosiła zaprzestanie produkcji nawozów, jednak zapasy na jesienne stosowanie są wystarczające. Na wiosnę sytuacja może być jednak trudna. Nie patrzymy na to biernie. Przygotowujemy z Ministerstwem Aktywów Państwowych system, który umożliwi rolnikom nabycie nawozów po umiarkowanych cenach" - zapowiedział Kowalczyk.

Zarząd Grupy Azoty poinformował we wtorek o czasowym zatrzymaniu pracy instalacji do produkcji: nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Decyzję uzasadniono "nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego". Zaznaczono, że spółka kontynuuje produkcję: katalizatorów, osłonek poliamidowych, kwasów humusowych, skrobi termoplastycznej oraz kwasu azotowego stężonego.

Analogiczną decyzję o wstrzymaniu produkcji nawozów ze względu na wysokie ceny gazu podjął Anwil, który należy do PKN Orlen. Zgodnie z zapowiedzią spółka w czasie postoju linii produkcyjnych będzie prowadziła, podobnie jak Azoty, prace remontowe i inwestycyjne.

W środę ograniczenie produkcji nawozów ogłosiły również należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn.