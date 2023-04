-Kładziemy nacisk na dywersyfikację produktów, rynków zbytu, ale i na jakość produktów. Jesteśmy dużym producentem drobiu, ale również owoców morza, poza tym produkujemy roślinne zamienniki mięsa. Ta dywersyfikacja zapewnia nam bezpieczeństwo - mówił Piotr Her, CEO SuperDrob, CFO CPF Poland podczas sesji "Bezpieczeństwo żywnościowe" w ramach EEC 2025.

EEC 2023. Bezpieczeństwo żywnościowe

Wojna, kryzys klimatyczny, problemy demograficzne – czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej. Łańcuchy dostaw zachwiane już w okresie pandemii – problemy z dystrybucją żywności. Jak w tych realiach zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe?

Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makaronów Polskich przyznał podczas EEC, że Polska jest niemal samowystarczalna jeśli chodzi o produkcję żywności, a do tego mamy bardzo nowoczesny przemysł przetwórczy. - Przed wojną moja firma wysyłała 500 ton makaronu miesięcznie do Ukrainy, teraz eksportujemy o połowę mniej. Ostatnia sytuacja związana ze zbożem z Ukrainy pokazała, że Polska musi rozwijać eksport do różnych krajów. Sami nie jesteśmy w stanie zjeść wszystkiego, co produkujemy. Należy mądrze przeprowadzić integrację z Ukrainą i zrozumieć ze Ukraina to wielki rynek zbytu, a jeśli mamy przetwarzać produkty ukraińskie to rząd musi to rozsądnie zorganizować - dodał Zenon Daniłowski.

Z kolei Piotr Her, CEO SuperDrob, CFO CPF Poland, zwrócił uwagę, że mówiąc o bezpieczeństwie żywności musimy mówić i myśleć o tym szerzej niż tylko o zbożach.

- My kładziemy nacisk na dywersyfikację produktów, rynków zbytu ale i na jakość produktów. Jesteśmy dużym producentem drobiu ale również owoców morza, poza tym produkujemy roślinne zamienniki mięsa - ta dywersyfikacja zapewnia nam bezpieczeństwo. Ważnym aspektem dla nas jest ochrona środowiska, chcemy zużywać jak najmniej energii i wody, dbamy o to, by nasz biznes był odpowiedzialny - dodał.

