Biedronka rozwija linię pieczywa bez drożdży

Linia Pycha to odpowiedź Biedronki na rosnące zainteresowanie klientów, szukających nietradycyjnych produktów. Biedronka, jako jedyna z dużych sieci handlowych oferuje pieczywo pszenne bez dodatku drożdży piekarskich.



Do jego produkcji wykorzystywane są wyłącznie drożdże naturalnie występujące na ziarnach pszenicy oraz w mące. Chleb nim trafi na śniadaniowy stół poddany jest wieloetapowemu procesowi produkcji. Jednym z nich jest 30 godzinna fermentacja ciasta, w trakcie której rosną dzikie drożdże, zapewniające niepowtarzalny smak oraz wyrazisty aromat. Dzięki wypiekowi na kamiennych płytach, pieczywo zachowuje długotrwałą świeżość.



Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku Biedronka sprzedała ponad 3,5 miliona sztuk pieczywa z linii Pycha – ich łączna waga przekroczyła 440 ton – równoważność wagi około 150 dorosłych afrykańskich słonic. Biedronka zmierzyła również oferowane bagietki – Po podliczeniu długości sprzedanych w 2020 roku bagietek to dystans wyniósłby ponad 241 kilometrów - dokładnie tyle ile dzieli Warszawę i Malbork.



- Z ogromną satysfakcją wprowadzamy właśnie chleb Pycha w nowej odsłonie. Wzbogaciliśmy go o płatki owsiane, ziarna słonecznika oraz siemię lniane. To chleb będący elementem składowym oferowanej przez Biedronkę linii pieczywa pszennego bez dodatku drożdży piekarskich. Zapewniam, że w obszarze rozwoju linii Pycha nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wkrótce kolejne niespodzianki - mówi Dariusz Błoński, kupiec odpowiedzialny za kategorię pieczywa w Biedronce

W związku z ulepszeniem receptury Chleba Pycha z ziarnami w niższej cenie do niedzieli 30 sierpnia znaleźć można w wydzielonej strefie z pieczywem. Przy zakupie 2 sztuk cena wynosi jedynie 2,49 zł za sztukę.